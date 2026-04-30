Noul proiect politic al lui Bolojan, dacă moțiunea de cenzură va trece

Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit joi, în timpul unui interviu acordat postului de radio Rock FM, ce planuri are în cazul în care moțiunea de cenzură va trece.

El a spus că având în vedere experiența acumulată și voturile obținute de el, dar și voturile PNL, va iniția o „alternativă politică”.

„În perioada următoare... voi construi o alternativă în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, guvernând onest, corect, realizând condiții bune pentru oameni și respectându-i pe cetățeni”, a declarat Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și Grupul Pace va fi dezbătută săptămâna viitoare.

