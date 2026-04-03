Nu mai cer voie. Construiesc putere: Femeile, motorul real al schimbării în România

Mesajul transmis a fost unul fără echivoc: femeile nu mai așteaptă validare – acționează. România viitorului se construiește și prin vocea lor, prin viziunea lor și prin curajul de a schimba regulile jocului.

Evenimentul a reunit reprezentante din politică, mediul profesional și societatea civilă, care au discutat deschis despre provocările reale, dar și despre oportunitățile pe care implicarea femeilor le aduce în decizie și în dezvoltarea societății.

Lavinia Șandru, președinte BCSC al PUSL:

„Femeile nu mai acceptă să fie invitate la masa deciziilor. Ele o construiesc. Iar când femeile se ridică, nu o fac doar pentru ele – schimbă întreaga societate.”

Simona Man, Lider al Departamentului de Agricultură al PUSL:

„România are nevoie de femei curajoase, implicate, care să își asume roluri de conducere. Nu vorbim doar despre egalitate, ci despre echilibru și competență.”

Mihaela Filip, psihoterapeut:

„O societate sănătoasă începe cu femei care au încredere în ele. Când o femeie își găsește vocea, schimbarea devine inevitabilă.”

Daniel Florea, lider PUSL București:

„Nu putem vorbi despre dezvoltare reală fără implicarea femeilor în decizie. Bucureștiul și România au nevoie de această energie, de această claritate și de această forță de a construi pe termen lung.”

Discuțiile au evidențiat faptul că o societate modernă nu poate evolua fără valorificarea potențialului feminin și fără politici publice care să susțină concret femeile.

PUSL își reafirmă, astfel, angajamentul de a sprijini inițiativele care pun femeile în centrul deciziei și al dezvoltării societății.

Anca Sigartău, actriță, recent alăturată PUSL:

„Când femeile sunt ascultate, societatea devine mai puternică și mai umană. Fiecare voce de femeie schimbă lumea, chiar și atunci când pare că nu se aude.”