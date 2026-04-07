Organizația de seniori a PUSL readuce în atenție valorile autentice: Paștele de odinioară, între tradiție și identitate

Evenimentul a adus împreună membri ai organizației de seniori a PUSL și invitați, într-un dialog sincer despre semnificația Paștelui de odinioară, despre obiceiurile care uneau familiile și comunitățile și despre nevoia de a păstra aceste repere într-o societate în continuă schimbare.

Participanții au vorbit despre importanța credinței, a liniștii sufletești și a legăturii dintre oameni, subliniind că tradițiile nu sunt simple amintiri, ci fundamentul identității noastre ca popor.

Simona Man – Lider Departamentul Agricultură al PUSL:

„Tradițiile pascale sunt parte din identitatea noastră profundă. Ele ne leagă de rădăcini, de familie și de valorile care au ținut comunitățile unite de-a lungul timpului.”

Daniel Florea – Lider PUSL București:

„Avem nevoie de astfel de momente care ne aduc împreună și ne reamintesc ce este cu adevărat important: liniștea, familia și respectul pentru valorile noastre.”

Lavinia Șandru – Președintele BCSC al PUSL:

„Paștele nu este doar o sărbătoare, este o stare. Este momentul în care ne întoarcem la noi, la credință, la oameni și la lucrurile care dau sens vieții. Tradițiile nu sunt despre trecut, ci despre cum alegem să ne construim viitorul. Iar dacă le păstrăm vii, păstrăm vie și identitatea noastră. Avem nevoie să ne ascultăm unii pe alții și să ducem mai departe această moștenire, cu responsabilitate.”

Prin această inițiativă, PUSL își continuă demersurile de a promova dialogul între generații și de a susține valorile autentice care dau coerență și sens societății românești.