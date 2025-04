Panouri cu chipul lui Nicușor Dan și mesajul „De ce le e frică de diaspora? ” în mari orașe din lume

„Madrid. Londra. Roma. Paris. Berlin. Bruxelles. New York. Acolo unde milioane de români muncesc, trăiesc și speră la o schimbare reală în România. Acolo unde mesajul nostru pentru Diaspora pune o întrebare simplă: ”, scrie pe Facebook Nicușor Dan.

El le transmite românilor din Diaspora și un mesaj.

„Și tot acolo, în limba locului, le spunem românilor din Diaspora: Vamos, rumanos! Let's do it, Romanians! Forza, Romeni! Allez, les Roumains! Packen wir es an, Rumänien! România are nevoie de voi. Mulțumim românilor care ne-au trimis imagini”, încheie Dan.

Nicușor Dan candidează independent la alegerile prezidențiale din luna mai.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)