Mandat cu avertisment: Dragoș Pîslaru îi urează succes lui Grindeanu, dar îl vede tot pe Bolojan premier

Întrebat dacă ar susţine un guvern minoritar PNL-USR, Dragoş Pîslaru a afirmat că scenariul este posibil şi chiar previzibil în actualul context politic.

„În condiţiile în care domnul Grindeanu în înţelepciunea domniei sale, constată că, după ce a dat ţara peste cap, de fapt nu are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan, să vină din nou prim-ministru şi să conducem ţara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident şi cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

El a mai declarat că o astfel de variantă este posibilă şi din punct de vedere constituţional.

„I se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu întruneşte majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluţie pentru România”, a declarat acesta.

Ministrul a fost întrebat şi dacă Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier, în contextul unei decizii a Curţii Constituţionale din 2020. Dragoş Pîslaru a explicat că decizia CCR nu interzice nominalizarea unui fost premier.

„Sigur că da. Decizia CCR spune că preşedintele nu trebuie să pună cu intenţie acelaşi candidat, din nou, ca să poată să se ducă la alegeri anticipate. Ăsta este textul deciziei CCR. Iarăşi, o altă decizie, că un fost prim-ministru poate să fie numit din nou prim-ministru. Ăsta este talentul CCR, la noi, îţi dă aşa, ca la Agatha Christie să îţi creează să vezi pe unde te strecori printre decizii”, a explicat el.

Acesta a venit apoi cu critici și la adresa PSD şi Sorin Grindeanu, vinovați pentru actuala criză politică şi a spus că, în opinia sa, liderul social-democrat ar trebui să încerce singur formarea unui nou Executiv.

„Eu nu aş face nicio consultare, dacă ar fi după mine, aş da direct mandatul domnului Grindeanu să se descurce cu criza pe care a produs-o, să-şi facă guvern în ce fel doreşte domnia sa. Dacă poate şi are majoritate în Parlament cu susţinerea AUR-ului, iu-hu, mă bucur că până acum a declarat că nu va face această alianţă, dacă nu poate şi nu are majoritate în Parlament, din nou iu-hu, să explice în partid de ce a creat tot acest demers”, a afirmat ministrul.

El a comentat şi declaraţiile făcute de Lia Olguța Vasilescu.

„Nu pot să-mi revin după chestia asta, doamna Olguţa Vasilescu, fost ministru al muncii, care vine şi spune: decizia PNL-ului din ziua de marţi n-a fost statutară. Dumneaei a devenit un interpret juridic de mare clasă, dottore, (..) explică Partidului Naţional Liberal că decizia domniilor lor n-a fost statutară şi că nu puteau să zică că se duc în opoziţie. Nu cred că mai am ceva de completat la lucrul ăsta”, a spus Pîslaru.

„Deci, credeţi-mă după ce se calmează soluţia este în continuare Ilie Bolojan, de departe cel mai bun prim-ministru şi cel mai onest şi cu o agendă de reforme”, a spus Dragoş Pîslaru.

