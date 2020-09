PNL Bistrița-Năsăud, despre primarul din Sângeorz-Băi: Ne delimităm categoric de acest tip de comportament

Reprezentanții PNL Bistrița-Năsăud au transmis un comunicat de presă prin care se delimitează de comportamentul primarului din orașul Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău, care și-a filmat fiica debrăcată, în genunchi cu fața la perete, în timp ce o certa. De asemena, PNL Bistrița-Năsăud a informat că primarul Traian Ogâgău nu mai este membru de partid.

„Ca urmare a înregistrării apărute în spaţiul public cu primarul din Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău, PNL Bistriţa-Năsăud precizează că acesta nu mai este membru PNL şi nu candidează la primărie din partea Partidului Naţional Liberal. Ne delimităm categoric de acest tip de comportament şi condamnăm ferm orice act de violenţă împotriva copiilor, indiferent de agresor. Orice gest reprobabil la adresa minorilor trebuie cercetat şi pedepsit. Partidul Naţional Liberal nu va accepta niciodată să fie asociat cu violenţa de orice tip, cu atât mai puţin cu cea îndreptată împotriva minorilor, în familie sau în afara ei. Suntem partidul care susţine înăsprirea pedepselor împotriva agresorilor şi împotriva actelor de violenţă verbală şi fizică", se arată în comunicatul semnat de liderul PNL Bistriţa-Năsăud, Ioan Turc.

După ce în 2016 a candidat din partea PNL, la alegerile locale din septembrie, Ogâgău candidează ca independent, după ce a fost nevoit să se suspende din PNL în urma a două condamnări primate în două dosare penale.

Totuși, PNL nu a nominalizat un alt candidat pentru primăria din Sângeorz-Băi.

Mai mult, Traian Ogâgău, deși independent, se afișează în campanie cu însemnele PNL și afirmă că este candidat susținut de liberali pentru primăria orașului Sângeorz-Băi.

*poză publicată de Traian Ogâgău pe contul său de Facebook

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului au anunțat că au deschis anchete în urma apariției în spațiul public a imaginilor cu fiica primarului.

„ANDPDCA a solicitat DGASPC Bistrița Năsăud sesizarea organelor de cercetare penală în vederea verificării existenței elementelor constitutive ale unei infracțiuni. ANDPDCA a solicitat verificarea situației minorei în familie și a nevoilor de sprijin și asistență”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA).

Explicația lui Traian Ogâgău cu privire la imaginile cu fiica sa

În urma apariției imaginilor în spațiul public, primarul orașului Sângeorz-Băi a afirmat că „fiecare își apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el”.

„Eu îți spun cum îi, tu îți extragi de aici ce vrei și cum vrei, că m-am săturat... Am fost astă iarnă la schi cu copiii în Austria, iar Traiana a devenit obraznică pe acolo. A fost ieșită din duș, dezbrăcată și cu părul ud, și am pus-o la colț, la perete, și am pus-o să repete să-i trimit mamei sale. I-am trimis înregistrarea mamei sale, iar de acolo a dispărut și nu știu cum a ajuns pe unde a ajuns. Fiecare își apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o. Decât să ajungă pe la vreo 18 ani o drogată, cum sunt unii copii de demnitari și de șmecheri, mai bine câte-o lecție dinasta”, a declarat Traian Ogâgău pentru stiridebistrita.ro.

Ogâgău a mai susținut, de altfel, în cadrul unei postări pe contul său de Facebook, că imaginile apărute reprezintă un prejudiciu de imagine adus fiicei sale de către PSD.