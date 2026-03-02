PNL: În timp ce Guvernul face eforturi pentru repatriere, PSD ia în condiderare ruperea coaliției

PNL arată în comunicatul remis presei luni că Guvernul României face eforturi susținute pentru a gestiona situația dificilă apărută în urma conflictuluid în Orientul Mijlociu.

„Nu considerăm potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”, se spune în documentul citat.

Liberalii cer PSD să renunțe la „poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției. Să oprească atacurile politice interne în această perioadă de incertitudine și tensiune internațională”.

Potrivit PNL, clasa politică, și mai ales partidele de guvernare, trebuie să demonstreze maturitate, responsabilitate și solidaritate față de interesele majore ale României.

„Partidele Coaliției trebuie să înțeleagă preocupările oamenilor și să își ajusteze prioritățile pentru a răspunde în mod corespunzător acestor preocupări. Este momentul unei abordări realiste în Coaliție, axate pe colaborare și consens, care să depășească diferențele punctuale de viziune și să transmită românilor un mesaj unitar de seriozitate și încredere. România are nevoie urgentă de un buget onest, solid și previzibil, cu surse de finanțare reale, adaptat la noile provocări internaționale”, mai transmit reprezentanții PNL.

