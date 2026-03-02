Limba româna ar putea deveni materie de examen în Marea Britanie. Campanie națională susținută de politicieni și profesori

O campanie publică de amploare cere introducerea limbii române ca materie de examen GCSE în Marea Britanie, după ce datele recensământului din 2021 au arătat că româna este a doua cea mai vorbită limbă din Londra, după engleză, potrivit BBC. Inițiativa este susținută de politicieni, profesori și părinți care spun că este momentul ca statul britanic să recunoască oficial comunitatea românească.

Româna, a doua limbă vorbită în Londra. Campanie pentru recunoaștere oficială în școli

O amplă campanie civică cere introducerea limbii române ca opțiune oficială la examenul GCSE în Marea Britanie, după ce datele recensământului din 2021 au confirmat importanța tot mai mare a comunității românești. În Londra, româna este a doua cea mai vorbită limbă ca limbă maternă, după engleză, cu aproximativ 159.000 de vorbitori.

Inițiativa este coordonată de istoricul britanic Dr. Tessa Dunlop, specialistă în studii românești, și este susținută politic de deputatul laburist Gareth Thomas, reprezentant al circumscripției Harrow West. Cei doi afirmă că introducerea limbii române în oferta oficială de examene ar reprezenta un pas major în recunoașterea diversității culturale și a rolului migranților în societatea britanică.

„Dacă vom reuși să introducem acest GCSE, va fi un motiv real de mândrie pentru Marea Britanie. Este o formă de a ne asuma statutul de țară deschisă și primitoare și de a celebra diversitatea extraordinară a comunităților noastre”, a declarat Dr. Dunlop pentru BBC.

Copiii români cer recunoaștere oficială

Dr. Dunlop are doi copii care învață româna acasă. Fiica sa, Mara, în vârstă de 17 ani, spune că includerea limbii române în rândul materiilor GCSE este esențială pentru tinerii care doresc să rămână conectați la propria identitate culturală.

„Nu este vorba doar despre români. Vorbim despre o întreagă generație de copii care riscă să piardă legătura cu rădăcinile lor. Sunt extrem de recunoscătoare că pot vorbi românește”, a spus adolescenta.

Părinții români: „Vrem să fim văzuți”

Adi Lapădătescu, stabilit la Londra de 15 ani, consideră că recunoașterea limbii române ca materie oficială ar însemna un pas important pentru integrare și respect.

„Un GCSE în limba română este extrem de important pentru mine, pentru copiii mei și pentru cultura noastră. Este un mod de a spune: suntem aici și contăm”, afirmă acesta.

Datele oficiale confirmă: româna, în creștere accelerată

Potrivit recensământului din 2021:

1,83 milioane de londonezi vorbesc o limbă maternă diferită de engleză, reprezentând aproape 20% din populație.

Cele mai vorbite limbi străine sunt: româna (159.000), spaniola (117.000), poloneza (112.000) și bengaleza (102.000).

Numărul vorbitorilor de română a crescut cel mai mult în ultimul deceniu: +120.000 față de 2011.

Ce spune Guvernul britanic

Ministerul Educației din Marea Britanie precizează că decizia aparține comisiilor de examinare, dar subliniază că încurajează studiul limbilor străine încă din ciclul primar și că școlile pot introduce limba română în funcție de nevoile comunităților locale.