UPDATE Un avion de vânătoare s-a prăbușit în Kuweit, în apropierea unei baze militare americane

UPDATE

Incidentul a fost confirmat oficial de Ministerul Apărării din Kuweit. „Purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Apărării a declarat că, în cursul dimineții de astăzi, s-au prăbușit mai multe aeronave de luptă americane, confirmând totodată că echipajele acestora au supraviețuit în totalitate”, au transmis oficialii din Kuweit printr-un mesaj publicat pe X.

În urma incidentului, au fost demarate operațiunile de căutare salvare, iar membrii echipajului au fost duși la spital, aceștia fiind în stare stabilă.

Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului, iar autoritățile au făcut apel la populație să se informeze exclusiv din surse oficiale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Imaginile analizate de CNN surprind un avion cuprins de flăcări, aflat într-o cădere necontrolată, care se prăbușește în spirală.

Potrivit geolocalizării realizate de jurnaliștii americani, aeronava s-ar fi prăbușit la mai puțin de 10 kilometri de baza americană Ali Al Salem din Kuweit.

Analiza CNN sugerează că ar fi vorba despre un avion de vânătoare cu două motoare, tip F-15.

Pilotul a reușit să se catapulteze, însă cauza prăbuțirea nu a fost încă anunțată.

În dimineața zilei de luni, Kuweitul a respins un val de drone, marcând a treia zi de lovituri de represalii iraniene asupra statelor din Golf, ca răspuns la atacurile lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iran.

F-15 crash in Kuwait. pic.twitter.com/k89ChTVJpz — Mohammad Omair Ghoury (@MohammadGhoury) March 2, 2026

(sursa: Mediafax)