Ali Khamenei, jenat că a fost ultima gazdă a lui Ceaușescu

Relația dintre cei doi nu a fost una personală în sens clasic, ci rezultatul unei convergențe politice rare: doi conducători proveniți din sisteme ideologice diferite, dar uniți de aceeași nevoie strategică - supraviețuirea regimurilor lor într-o lume dominată de marile puteri.

Legăturile dintre București și Teheran nu au început cu Ali Khamenei, ci cu două decenii înaintea apariției sale pe scena puterii iraniene. În anii ’60 și ’70, Nicolae Ceaușescu a construit o politică externă independentă față de Moscova, căutând parteneri economici în afara blocului sovietic. Astfel, Iranul șahului Mohammad Reza Pahlavi a devenit unul dintre cei mai importanți.

România oferea utilaje industriale, know-how tehnic și proiecte de infrastructură, iar Iranul livra petrol și materii prime la prețuri avantajoase. Acordurile economice semnate la finalul anilor ’60 au inclus credite românești consistente pentru dezvoltarea industrială iraniană, într-un schimb pragmatic: energie contra industrie. Relația era mai puțin ideologică și profund tranzacțională - o diplomație economică tipică pentru strategia lui Ceaușescu de diversificare internațională.

După Revoluția Islamică din 1979, când Iranul a devenit republică teocratică, multe state occidentale s-au distanțat de noul regim. România nu. Bucureștiul a menținut relațiile, demonstrând încă o dată preferința lui Ceaușescu pentru deschideri diplomatice neobișnuite, indiferent de orientarea ideologică a partenerului.

O întâlnire târzie

Ali Khamenei nu era încă lider suprem în primii ani ai colaborării româno-iraniene. El a devenit președinte al Iranului în 1981, iar în 1989, după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini, a fost ales lider suprem, funcție care îi conferea autoritatea finală asupra statului și armatei iraniene.

Momentul coincide cu declinul accelerat al regimului Ceaușescu. Economia românească era sufocată de austeritate, iar izolarea internațională devenea tot mai evidentă. În acest context, Iranul rămânea unul dintre puținii parteneri externi dispuși să mențină relații apropiate cu Bucureștiul.

În februarie 1989, Khamenei a efectuat o vizită oficială la București - un gest diplomatic semnificativ într-un an în care liderii est-europeni începeau să fie evitați pe scena internațională. Relațiile bilaterale includeau schimburi economice intense, studenți iranieni trimiși la universități românești și exporturi românești de utilaje și forță de muncă spre Iran.

Ultima întâlnire înainte de prăbușire

Istoria a reținut un detaliu simbolic: Ali Khamenei a fost ultimul lider străin cu care Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit înainte de căderea regimului comunist.

În decembrie 1989, în timp ce revolta izbucnea deja la Timișoara, Ceaușescu a întors vizita lui Khamenei de la începutul anului și pleca în Iran. Decizia pare astăzi aproape incredibilă: conducătorul României părăsea țara exact în momentul în care regimul său începea să se clatine. Oficial, scopul era consolidarea cooperării economice și obținerea de petrol și gaze, resurse vitale pentru o economie aflată în criză profundă.

Pentru Teheran, vizita avea o logică pragmatică. Oficialii iranieni aveau acorduri economice și de apărare considerate importante și nu doreau pierderea lor, chiar dacă situația politică din România devenise instabilă.

După execuția lui Ceaușescu, vizita a devenit însă o sursă de jenă politică pentru conducerea iraniană. Presa și parlamentarii iranieni au criticat momentul, iar autoritățile au încercat rapid să minimizeze episodul, la recomandarea directă a lui Khamenei.

Explicația este că, în plan intern, legitimitatea Republicii Islamice se baza pe ideea unei revoluții populare împotriva unei dictaturi, iar faptul că liderii iranieni îl onoraseră pe un conducător răsturnat prin revoltă populară crea o contradicție simbolică evidentă.

De aceea, presa oficială a redus referirile la vizită, iar discursul public a fost reorientat spre ideea că Iranul menține relații cu state, nu cu persoane.

Două regimuri diferite, reflexe asemănătoare

Deși proveneau din sisteme ideologice opuse - comunism naționalist versus teocrație islamică - regimurile conduse de Ceaușescu și Khamenei prezentau trăsături structurale comparabile: centralizarea extremă a puterii, controlul strict al aparatului de securitate și neîncrederea profundă față de Occident.

În România, Securitatea era pilonul regimului; în Iran, un rol similar este jucat de Gardienii Revoluției, o structură militară și economică menită să apere sistemul politic și să reprime opoziția internă.

Această asemănare nu înseamnă influență directă între cei doi lideri, ci mai degrabă convergența logicii autoritare: regimurile izolate tind să dezvolte mecanisme similare de supraviețuire.

Fotografie de final de secol

Privită retrospectiv, relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu apare mai degrabă ca o fotografie de tranziție geopolitică: ultimul moment în care două regimuri marginale ale Războiului Rece încercau să își prelungească relevanța prin alianțe reciproce.

Unul dintre ele avea să dispară în câteva zile. Celălalt urma să supraviețuiască deceniilor următoare, adaptându-se presiunilor internaționale fără a renunța la structura sa fundamentală de putere.

Istoria i-a plasat astfel pe cei doi lideri într-un episod comun scurt, dar simbolic: întâlnirea dintre sfârșitul comunismului est-european și începutul lungii stabilități autoritare a Republicii Islamice Iran.

Pragmatismul, ca liant

Pentru Ceaușescu, Iranul reprezenta o sursă vitală de energie și un partener care îi confirma statutul internațional într-un moment de izolare crescândă. Pentru Iran, România oferea acces la tehnologie industrială și la o punte diplomatică spre Europa de Est, fără condiționări politice occidentale.

Vizita lui Khamenei la București, din februarie 1989, a avut și un moment inedit, președintele iranian fiind plimbat cu metroul de la Universitate la Piața Victoriei