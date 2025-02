Ponta: Majoritatea absolută a românilor se raportează la aceleași valori pe care Trump le promovează

„Țineți minte că am venit și am zis ce am văzut eu primul lucru. Prima condiție să fii în echipa lui Donald Trump este să fii fost loial. Da, așa e. Prima condiție să fii fost loial. Să-i arăți. El știe. E incredibil că asta am auzit. El știe exact cine l-a sunat când a pierdut alegerile, cine nu l-a sunat. Are o memorie, apropos, de lucruri și bune și rele, incredibilă”, spune Victor Ponta.

El îl dă ca exemplu pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Mi-a explicat cineva - Tu crezi că a uitat că Zelenski a venit să-l susțină pe Biden exact în chestia cu Hunter? Adică n-a uitat. L-a ținut minte. Noi trebuia să ne facem o relație din timp. Așa se face. Așa e normal. Dom'le, trebuie să-mi țin prieteni și la democrații și la republicani, că de fapt eu sunt prieten cu America. Lumea mă întreabă: dar de când ai devenit trumpist? De când am constatat că majoritatea absolută a poporului român se raportează la aceleași valori pe care Trump le promovează. Nu știu dacă crede în ele. Și anume patriotism, da, asta vrea și poporul român, religie, dreptul de a vorbi de Dumnezeu, familie, valori tradiționale... Asta cu migrația încă nu e la noi, că nu avem o problemă pe care o au americanii”, încheie Ponta.

(sursa: Mediafax)