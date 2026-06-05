Dan Voiculescu avertizează: Viitorul României depinde de educația de astăzi

În analiza sa, Dan Voiculescu susține că educația reprezintă cea mai importantă investiție pe care o poate face o societate și avertizează că lipsa unei preocupări constante pentru acest domeniu va avea efecte directe asupra dezvoltării economice, sociale și culturale a țării.

„Nicio națiune nu poate progresa durabil fără un sistem educațional puternic”, este ideea centrală transmisă de profesor, care subliniază că pregătirea copiilor și tinerilor trebuie să devină o prioritate reală, nu doar un obiectiv declarat.

Potrivit lui Dan Voiculescu, într-o lume marcată de schimbări rapide, de revoluția tehnologică și de competiția globală pentru cunoaștere, educația este principalul instrument care poate oferi unei țări șansa de a rămâne competitivă și de a-și valorifica potențialul uman.

Profesorul atrage atenția că efectele deciziilor luate astăzi în domeniul educației nu se vor vedea imediat, dar vor influența decisiv societatea de mâine. Din acest motiv, consideră că investițiile în școli, profesori și formarea noilor generații trebuie privite ca investiții în viitorul României.

Prin această nouă intervenție publică, Dan Voiculescu readuce în atenție una dintre temele pe care le-a susținut constant în ultimii ani: necesitatea unei viziuni pe termen lung pentru educație, ca fundament al dezvoltării și prosperității unei națiuni.