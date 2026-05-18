Lia Olguța Vasilescu anunță planul de rezervă: Un guvern minoritar format în jurul PSD este o opțiune reală

„Noi susținem mai multe variante. Oricare dintre ele poate până la urmă să fie aleasă de președintele Nicușor Dan. Sigur că prima variantă cu care am venit este cea pe care o știți cu toții, că putem să facem parte din aceeași coaliție, dar fără Ilie Bolojan ca prim-ministru”, a spus Lia Olguța Vasilescu la Antena 3 CNN.

Ea a afirmat că PSD ar putea accepta și un premier politic din partea PNL, în condițiile în care liberalii „trebuiau să guverneze până la finalul acestui an”.

„Dacă nu își asumă, PSD sigur că poate să-și asume o nominalizare. Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD și cred că putem să strângem voturile necesare”, a declarat Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu a mai spus că PSD nu respinge ideea unui premier tehnocrat, dar a precizat că acesta ar trebui să cunoască „realitățile din România”.

„Există și varianta unui premier tehnocrat, dar nu orice fel de variantă. Nu respingem din start ideea de a exista un premier tehnocrat, cu o majoritate consolidată în Parlament din partidele pro-europene, dar nu s-a discutat deocamdată niciun nume”, a spus primarul Craiovei.

Ea a declarat că nu știe cine este Delia Velculescu, nume vehiculat pentru funcția de premier tehnocrat, după ce surse politice consultate de Gândul au indicat că aceasta ar fi propunerea lui Nicușor Dan.

Întrebată dacă PSD ar putea lua în calcul o majoritate cu AUR sau un guvern minoritar susținut de AUR, în cazul în care nu se poate forma o majoritate cu PNL și USR, Lia Olguța Vasilescu a spus că nu crede că se va ajunge la această situație.

„Președintele Nicușor Dan a fost foarte categoric și anume că nu va accepta niciun fel de combinație cu AUR. Dar tocmai v-am spus că există și varianta unui guvern minoritar PSD și eu cred că putem să strângem voturile necesare în Parlament”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

(sursa: Mediafax)