Avertizare meteo imediată! Ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 18-05-2026 ora 14:30 până la : 18-05-2026 ora 15:30

In zona : Județul Mureş: Luduș, Iernut, Sarmașu, Band, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Chețani, Miheșu de Câmpie, Sânger, Cuci, Iclănzel, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Pogăceaua, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Tăureni, Papiu Ilarian;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm)

COD : GALBEN

Valabil de la : 18-05-2026 ora 14:00 până la : 18-05-2026 ora 15:00

In zona : Județul Harghita, zona de munte de peste 1800 m;

Zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Gălăuțaș, Subcetate, Voșlăbeni;

Județul Harghita: Toplița, Gheorgheni, Bălan, Ditrău, Lunca de Jos, Tulgheș, Borsec, Bilbor, Gălăuțaș, Subcetate, Corbu;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm)

COD : GALBEN

Valabil de la : 18-05-2026 ora 14:00 până la : 18-05-2026 ora 15:30

In zona : Județul Brăila: Ianca, Însurăței, Viziru, Tufești, Ulmu, Movila Miresii, Traian, Stăncuța, Cireșu, Mircea Vodă, Zăvoaia, Berteștii de Jos, Bordei Verde, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci, Făurei;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm)

COD : GALBEN

Valabil de la : 18-05-2026 ora 13:30 până la : 18-05-2026 ora 15:00

In zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Moldovenești, Căpușu Mare, Călățele, Călărași, Măguri-Răcătău, Băișoara, Mănăstireni, Petreștii de Jos, Mărișel, Rișca, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton, Beliș, Valea Ierii, Ploscoș;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm)