PSD: Victorie în PE. Acordului Mercosur va fi verificat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Decizia Parlamentului European de a solicita CJUE să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, față de 324 de voturi împotrivă.

„Cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au făcut diferența! Așa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunțarea CJUE”, se arată într-un comunicat al partidului.

PSD arată că va continua să folosească toate canalele posibile pentru a determina ca instituțiile europene să introducă în Acord garanții ferme și eficiente care să asigure o competiție egală între fermierii europeni și cei din America Latină.

Social-democrații susțin că beneficiile incontestabile ale Acordului Mercosur nu trebuie obținute în dauna unor sectoare de activitate care au o pondere semnificativă în economia națională a României.

Iată care sunt, în opinia PSD, efectele votului din Parlamentul European:

-Dacă votul pentru avizare este majoritar, atunci procesul de aprobare a Acordului Comercial Interimar (ITA) va fi suspendat până la decizia CJUE.

-Dacă CJUE va stabili că Acordul nu respectă legislația europeană, atunci în funcție de motivația instanței, va trebui reluat procesul de adoptare sau chiar întreg procesul de renegociere cu statele Mercosur. Acest lucru va permite includerea în Acord a unor garanții mai ferme pentru fermierii din Uniunea Europeană.

-Dacă CJUE va stabili că Acordul respectă legislația UE, atunci procesul de aprobare va fi reluat, cu șanse relativ mari de a fi aprobat și implementat fără garanțiile suplimentare cerute de fermierii români și europeni.

