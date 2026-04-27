Colaborare pentru răsturnarea lui Bolojan. PSD și AUR anunță că vor iniția împreună o moțiune de cenzură

Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR au susținut luni dimineață o conferință de presă comună în care au anunțat că pregătesc o moțiune de cenzură.

„S-a decis ca noi să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură abordarea politică va fi stabilită de președinții celor două partide probabil pe parcursul acestei zile”, a declarat social-democratul Marian Neacșu.

Petrișor Peiu a confirmat demersul realizat în comun cu PSD.

„Facem un demers comun de redactarea unei moțiuni de cenzură (...) cu scopul de a demite guvernul Bolojan”, a declarat Petrișor Peiu de la AUR.

Moțiunea de cenzură ar putea să fie dezbătută la începutul lunii mai cu scopul de a demite guvernul Bolojan.

