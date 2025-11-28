Purtătoare de cuvânt a Guvernului și-a publicat diploma de licență. A studiat la o facultate privată

„Pentru a nu exista niciun fel de dubii și speculații, mai jos diploma mea de licență obținută la Universitatea București”, a transmis Dogioiu pe Facebook.

În CV-ul lui Dogioiu este menționat doar faptul că și-a obținut licența în 1996 la Universitatea București, fără a fi precizată instituția de învățământ la care a urmat cursurile.

Lipsa acestei informații a generat semne de întrebare în spațiul public, cu atât mai mult cu cât, în anii ’90, unele instituții private de învățământ superior funcționau în regim provizoriu, iar examenele de licență erau susținute la universități acreditate.

Un astfel de context este menționat și în legătură cu Universitatea Ecologică din București (UEB), care, conform documentelor oficiale, a primit acreditarea instituțională prin Legea nr. 282/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 460 din 28 iunie 2003.

La momentul respectiv, Universitatea Ecologică din București nu avea încă dreptul legal de a organiza examene de licență, deoarece nu era acreditată instituțional. În aceste condiții, studenții își susțineau examenele finale la o universitate acreditată, motiv pentru care diploma Ioanei Dogioiu a fost eliberată de Universitatea din București.

Reacția privind studiile Ioanei Dogioiu apare pe fondul scandalului declanșat în jurul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu.

Moșteanu și-a trecut în CV o diplomă de la o universitate privată ce nu confirmă că l-a avut student și pe care ulterior a scos-o din biografiile oficiale. Joi, ministrul Apărării și-a publicat diploma de licență din 2015, emisă de Universitatea Bioterra. În ceea ce privește mențiunea dintr-un CV mai vechi, în care apărea ca licențiat al Universității Athenaeum, Moșteanu spune că a fost o greșeală dintr-un CV completat în 2016, în grabă, după un format descărcat online.

(sursa: Mediafax)