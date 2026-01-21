PUSL: „Acordul UE–Mercosur nu poate fi impus fără control juridic. Decizia Parlamentului European este un act de responsabilitate”

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   16:44
Sursa foto: Hepta/Partidul apreciază faptul că Parlamentul European a ales să supună acordul controlului Curții de Justiție a Uniunii Europene

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) salută decizia Parlamentului European de a solicita trimiterea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru o evaluare juridică detaliată.

Potrivit PUSL, această hotărâre demonstrează că, în fața unor decizii cu impact major asupra economiei, mediului și societății, instituțiile europene trebuie să acționeze cu prudență și transparență, nu prin grabă politică.

Formațiunea consideră că acordul UE–Mercosur ridică semne de întrebare legitime în ceea ce privește:
    •    protecția producătorilor europeni,
    •    respectarea standardelor de mediu,
    •    impactul asupra locurilor de muncă,
    •    echitatea competiției economice.

„Este absolut necesar ca astfel de acorduri să fie analizate temeinic înainte de a fi aplicate. Nu putem vorbi despre progres dacă el vine cu prețul pierderii locurilor de muncă, al slăbirii economiilor naționale sau al compromisurilor privind protecția mediului”, transmite PUSL.

Partidul apreciază faptul că Parlamentul European a ales să supună acordul controlului Curții de Justiție a Uniunii Europene, considerând că acest demers contribuie la întărirea credibilității procesului decizional european și la protejarea intereselor cetățenilor.

PUSL își reafirmă poziția consecventă: orice politică europeană trebuie să fie construită în jurul oamenilor, nu împotriva lor.

