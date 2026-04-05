PUSL: „Demisia este singura soluție” după decizia definitivă în cazul Dominic Fritz

Potrivit informațiilor din dosar, situația vizează un împrumut acordat în campania electorală, urmat de semnarea unui act administrativ ce ar fi favorizat persoana implicată. În urma deciziei definitive, cadrul juridic al acuzațiilor rămâne neschimbat.

PUSL consideră că acest caz ridică semne serioase de întrebare privind integritatea în funcțiile publice și solicită asumare politică imediată.

„Faptele sunt clare. Un sponsor al campaniei electorale a candidatului Fritz a beneficiat ulterior de semnătura primarului Fritz. Într-o astfel de situație, responsabilitatea nu mai este o opțiune, ci o obligație. Demisia este singura ieșire onorabilă”, a declarat Lavinia Șandru, președintele BCSC al PUSL.

Reprezentanții partidului subliniază că încrederea cetățenilor nu poate fi menținută fără respectarea strictă a principiilor de integritate, transparență și responsabilitate publică. În acest context, PUSL atrage atenția că standardele trebuie aplicate uniform, fără excepții.