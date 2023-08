Umaniștii din Maramureș au un nou sediu. „Este vremea să fim uniți mai mult ca niciodată!”

Liderii umaniști au participat și la ședința Biroului Executiv Județean Maramureș, condusă de Ioan Cheudan, liderul umanist al filialei.

„Am analizat împreună situația organizației județene și a organizațiilor de aici și am căzut de acord că un target realist pentru 2024 este de 10%. De asemenea, ne-am propus ca până la finalul anului să avem organizații și candidați proprii în toate localitățile din județ”, a precizat Ioan Cheudan, liderul PUSL Maramureș.

Deputatul Grațiela Gavrilescu, președintele Forului de Conducere Colegială al PUSL, le-a transmis celor prezenți un mesaj de încredere și speranță pentru viitor.

„Anul 2024 este unul dificil din punct de vedere electoral! Românii vor avea de ales, de patru ori, și de votul lor depinde soarta comunității în care trăiesc, a țării și a Uniunii Europene. Noi, umaniștii, prin tot ceea ce am făcut până acum, am demonstrat bună-credință și dorința de a pune capăt abuzurilor și demagogiei din politică, oferind echilibru și profesionalism în legiferare și guvernare. Am desemnat, deja, candidați cu șanse reale, care să ne reprezinte și alcătuirea listelor continuă. Votul este, însă, în mâna românilor! Care, măcar de această dată, chiar dacă vor ierta, să nu uite ce nu trebuie să fie uitat! Și să asculte îndemnul lui Petre Țuțea: „Românilor, nu vă mai alegeți conducători care nu-și iubesc țara!”, a spus Grațiela Gavrilescu.

Umaniștii trebuie să fie mai uniți decât oricând și să lupte în continuare pentru a promova politicile publice bazate pe valorile umaniste, cu Demnitate, Onoare și Curaj, a transmis Lavinia Șandru, coordonator comunicare PUSL.

„Mă leagă foarte multe lucruri de aceste locuri, mă leagă multe prietenii și de fiecare dată mă întorc aici cu plăcere. Mă bucur că pot să transmit de aici din această zonă minunată un mesaj către toți membrii PUSL că este vremea să fim uniți mai mult ca niciodată. Încercăm să facem lucruri pentru românii, care în această perioadă trec prin mari probleme sociale și economice. Împreună trebuie să promovăm politicile publice bazate pe valorile umaniste. Trebuie să promovăm onest și constant valorile noastre esențiale - demnitate, onoare și curaj.

Vom candida cu liste proprii și cu siguranță putem realiza o surpriză mare la alegerile ce vor avea loc anul viitor care ne poate asigura un rol determinant în structurile politice care vor guverna România în intervalul 2024 - 2028”, a transmis Lavinia Șandru.

