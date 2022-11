Turcan: E puțin ciudat să spunem că sărbătorim Ziua pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor

„Nu e nimic de sărbătorit aici, iar eforturile noastre pentru a preveni și pentru a combate violența domestică mi se par tot timpul prea mici, atunci când vedem numărul de știri care apar zilnic, inclusiv în România, pe acest subiect. Desigur, nu vorbim de biciuiri în arene, precum în Afganistan, de mutilarea fetițelor, ca în Somalia, ori de încălcarea flagrantă a drepturilor și uciderea celor care le susțin, precum în Iran. România face progrese și este foarte clar că vorbim de un alt nivel de cultură față de exemplele date anterior însă, cu toate acestea, raportarea față de țările occidentale ne arată că mai avem multe de făcut până să ajungem la un standard comparabil”, arată Raluca Turcan.

Ea amintește că în timpul mandatului său de ministru al Muncii s-au deschis 10 centre de intervenție pentru victimele violenței sexuale.

„Și s-a creat astfel prima rețea de centre din România. Am adoptat prima strategie națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale -SINERGIE. Am adoptat Programul național integrat pentru sprijinirea victimelor violenței domestice. Prin acest program, se reglementează funcționarea locuințelor protejate create prin proiectul "Venus-Împreună pentru o viață în siguranță". Impreuna cu ANES, condusă de Luminita Popescu, am creat atunci și prima rețea inovativă integrată de locuințe protejate. Sunt acum în număr de 42 de locuințe protejate, în toate județele din România, iar până acum am avut peste 5.000 de victime care au beneficiat de protecția acestor imobile. S-a promovat în această perioadă, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB), serviciul continuu de tip call center pentru victimele violenței domestice. De atunci, numărul 0800500333, serviciu gestionat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), a fost promovat în mijloacele de transport public în București, iar numărul de apeluri la call center s-a triplat. De la 2000, câte erau în anii anteriori, în anul 2021 am avut în jur de 6000. Nu e nimic de sărbătorit. E nevoie de muncă în administrație pentru a remedia problemele apărute și de multă muncă în sistemul de educație, de la cel mai mic nivel, astfel încât noilor generații să le fie foarte clar ce este permis și ce este interzis în societate în general și în viața de familie în particular”, încheie Turcan.