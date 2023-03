Rodeanu: Nu găsești în UE oameni mai instruiți ca în R.Moldova pentru a contracara atacurile rusești

„Avem o experiență relevantă în context de atac din frontul estic. România colaborează de mulți ani cu instituțiile din Republica Moldova. Simplul fapt că s-a implementat serviciul 112, care nu include doar un aspect funcțional, ci și un aspect de securitate din punct de vedere tehnic. Avem multe exemple pe care putem să le discutăm sau nu”, spune la TVR Moldova Bogdan Rodeanu.

Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților precizează că „prezența specialiștilor români este una consacrată alături de colegii lor din Republica Moldova”.

„Și în continuare vom oferi sprijin pentru că acum nu mai discutăm despre securitatea actualelor state UE, ci de amenințări comune și discutăm de acea mare experiență pe care o are Republica Moldova, care s-a confruntat ani de zile cu atacuri și presiuni din partea Federației Ruse, sub toate formele. Oameni mai instruiți ca în Republica Moldova pentru a contracara acest tip de atacuri rusești nu cred că mai găsești în țările Uniunii Europene. Dincolo de toate nu consider că este doar un hub de securitate care să aplice unele măsuri în folosul UE, dar e un loc în care specialiștii pot vedea amploarea acestor atacuri hibride pe care FR le declanșează nu numai la adresa Ucrainei, Moldovei și României, ci la adresa întregului mapamond. Deci, în acest context nu cred că există vreo îndoială în ceea ce privește continuarea colaborării dintre instituțiile de forță ale României și omologii lor din Republica Moldova”, încheie deputatul USR.

(sursa: Mediafax)