Sorin Grindeanu, mesaj tranșant despre banii românilor: Vizăm prosperitatea, nu sacrificii inutile

"Pentru România, parte integrantă a Uniunii Europene, avem în continuare obiective clare: un buget european post-2027 care finanţează măsurile şi investiţiile de care are nevoie România, integrarea în OCDE şi pregătirea pentru Zona Euro. Construcţie, măsuri lucide şi prosperitate, nu tăieri haotice de venituri, aventuri economice şi pauperizare", scrie liderul social-democrat, pe Facebook.



Grindeanu adaugă că Ziua Europei are pentru PSD "o relevanţă aparte" şi că social-democraţii români au fost "forţa politică determinantă" pentru aderarea României la Uniunea Europeană.



"Pentru noi, Europa înseamnă muncă şi rezultat, nu discursuri sterile. Rămânem consecvenţi acestui obiectiv, indiferent de piedicile pe care anumite forţe politice, care se pretind pro-europene, încearcă, în prezent, să le pună României. Construcţia europeană se bazează pe solidaritate şi prosperitate pentru toţi cetăţenii, iar guvernările PSD s-au axat mereu pe măsuri care au servit acestor deziderate", precizează acesta.



Sorin Grindeanu spune că guvernările PSD au "crescut veniturile românilor", au protejat economia în momente dificile şi au susţinut investiţiile.



"Am folosit fondurile europene pentru dezvoltare şi am insistat ca România să aibă o voce respectată la nivel european. Sunt lucruri concrete care nu pot fi negate de niciun adversar politic", menţionează preşedintele social-democrat.

