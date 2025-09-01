Sorin Grindeanu cere „date corecte” și reguli unitare pentru tăierile de personal din administrație

Sorin Grindeanu a declarat că pachetul de reforme care vizează pensiile magistraților, eliminarea privilegiilor, reglementarea instituțiilor și modificările din sănătate are la bază munca ministerelor conduse de reprezentanți PSD și a subliniat că partidul său vrea să participe în continuare la procesul decizional.

El a criticat însă lipsa de coerență în prezentarea datelor legate de restructurări și a dat exemplul unei discuții din coaliție cu primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. „Dânsu spunea că nu e corect, pentru că eu, la Sectorul 6, am serviciile de administrare a domeniului public prinse în aparatul propriu al primarului. Și atunci eu trebuie să dau mai mulți oameni afară față de alte primării care au societăți comerciale. Da, e adevărat după calcule făcute pe repede înainte”, a explicat Grindeanu.

În acest context, social-democratul a cerut o „matrice unitară” care să se aplice tuturor instituțiilor: „Avem nevoie de date corecte. Marți am avut niște date de la Guvern, vineri alte date, aseară cu totul alte date. Am vorbit cu oameni care conduc acest domeniu și mi-au spus că nici de ultimele date nu sunt siguri. Noi am cerut să ne așezăm, să discutăm cu date curate și să aplicăm aceleași reguli pentru toată lumea.”

Grindeanu a precizat că PSD susține reformele, dar insistă ca ele să fie aplicate în mod egal „de sus până jos”.

(sursa: Mediafax)