Grindeanu: Pachetul 2 de reformă – eliminarea privilegiilor, restructurare și relansare economică

„Lucrurile care conțin legile din partea din pachetul 2, care se referă la eliminarea privilegilor a fost consens de la început cu toată lumea. Și aici mă refer la pensiile magistraților și la companiile de stat și restructurări și toate lucrurile pe care le știți. Nu a fost niciun fel de problemă, din acest punct de vedere, de la început”, a spus Grindeanu, la Digi24.

El a precizat că discuțiile mai dificile au vizat administrația și propunerile formulate de structurile asociative: „Unde nu s-a reușit, în această săptămână, au fost propunerile care au venit în special la administrație. Propunerile care au venit dinspre structurile asociative. Și aici nu e vorba de politic. Nu doar primarii PSD au spus, și primarii PNL și președinții de consilii care nu sunt PSD, PNL sau UDMR au avut observații pertinente, care de altfel au fost preluate”.

Grindeanu a mai anunțat că social-democrații pregătesc un pachet propriu de măsuri pentru relansare economică: „Chiar știu că va trebui să existe și un pachet pe care l-aș denumi pachet PSD. (…) În acel viitor pachet, trebuie să avem o componentă de relansare economică. Dacă vreți, e un fel de condiționare pe care PSD-ul a făcut-o. Dar condiționare nu aș vrea să fie un cuvânt de breaking news acum”.

În ceea ce privește pensiile speciale, liderul PSD a subliniat că acestea trebuie păstrate doar pentru categoriile expuse riscurilor majore: „Nu o să mă convingă niciodată nimeni că dacă lucrezi la înmatriculare auto, la poliție, trebuie să ai pensie specială. Că mergi în stradă, că mergi pe teatrele de război, că ești acolo, în zonele periculoase, da. Și lucrul ăsta trebuie să fie clarificat”.

