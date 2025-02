Șoșoacă, după demersul IICMER: Sunt mai proști ca noaptea, voi pronunța zilnic numele lui Ceaușescu

„Am fost anunțată, dar și ca urmare a discursului meu în care am cerut demisia d-nei Ursula von der Leyen, am înțeles că Institutul Comunismului, de cercetare a Comunismului, un institut inutil, care e presărat cu toate mortăciunile existente în sistemul securistoid românesc, mi-au formulat dosar penal pentru că în plenul PE aș fi pronunțat numele lui Nicolae Ceaușescu și l-am elogiat pentru politica externă. Sunt și proști, sunt și amibe, și inculți, și incompetenți, și hoți și infractori pentru că am dreptul în PE sunt acoperită de art 72 din Constituție, am acoperire cu imunitatea pe care o au parlamentarii din țara din care provin. Doi la mână, Nicolae Ceaușescu nu e un personaj interzis. Nicolae Ceaușescu a fost unul dintre cei mai mari conducători de politică externă ai acestei lumi, pentru că a reușit să facă una dintre mărețe lui realizări, să aducă Israelul și Palestina la aceeași masă și să aducă pace în regiune”, spune Diana Șoșoacă.

Ea afirmă că reclamația IICMER reprezintă o amenințare la adresa ei.

„Prin acest dosar penal e o amenințare și un șantaj la adresa mea să mă dau în spate atât de la moțiunea de cenzură, cât și de la candidatura la prezidențiale. Vă anunț că din acest moment voi pronunța numele lui Nicolae Ceaușescu în fiecare zi când voi fi invitată sau în live-urile mele. Sunt la al 96 dosar penal. Vreau să-l întrec pe Corneliu Vadim Tudor, care avea peste 100 de dosare penale. Ca avocat vă spun că aceștia sunt mai proști ca noaptea”, încheie Șoșoacă.

IICMER a depus, luni, la Parchetul General un denunț la adresa europarlamentarei Diana Ivanovici Șoșoacă, după ce le-a recomandat colegilor, în PE, să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceaușescu, afirmând că: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

(sursa: Mediafax)