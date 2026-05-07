Partidul condus de Diana Șoșoacă forțează suspendarea lui Nicușor Dan

„Partidul S.O.S. România anunță că inițiază procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României. S.O.S. România consideră că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național”, transmite formațiune Dianei Șoșoacă printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Partidul afirmă că nu va permite ca inițiativa să fie „confiscată politic de alte partide care mimează opoziția”.

„Demersul S.O.S. România este unul ferm, asumat și necesar. Nu vom permite ca această inițiativă să fie confiscată politic de alte partide care mimează opoziția doar pentru imagine publică. După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul. S.O.S. România merge până la capăt”, se mai arată în mesajul grupării politice.

Aceasta nu este prima încercare de demitere a președintelui Nicușor Dan. În luna decembrie a anului trecut, grupul PACE - Întâi România a început demersurile pentru înlăturarea lui Nicușor Dan, invocând ingerințe în justiție.

Conform Constituției, dacă inițiatorii procesului de suspendare obțin numărul minim de semnături, respectiv o treime din numărul total de parlamentari (155), cererea de suspendare urmează să fie analizată de Parlament. Dacă propunerea va fi aprobată de plenul reunit (233) de voturi), procedura continuă cu organizarea unui referendum național.

(sursa: Mediafax)