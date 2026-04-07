Vasile Dîncu spulberă mitul Puterii: Ne-am descurcat mereu bine în Opoziție!

„PSD trebuie să închidă un proiect pe care l-a deschis prin această contestare, să spunem, a acestei formule de guvernare, pentru că în acest moment nu este vorba, chiar dacă mass-media te ajută să personalizezi foarte mult, nu este vorba doar de Ilie Bolojan, de faptul că Ilie Bolojan ar fi tema acestui conflict. Tema este într-un fel nerespectarea unei convenții politice, a unui contract politic pe care PSD l-a făcut la începutul acestei guvernări cu ceilalți parteneri”, a declarat Vasile Dîncu, la RFI, despre consultarea internă din partid.

Întrebat dacă PSD ar putea ieși pierzător din acest episod, vicepreședintele formațiunii a răspuns: „Ceea ce la un moment de criză poate să pară o pierdere poate fi câștig în viitor, nu știm niciodată pe termen lung. În orice caz, PSD-ul dacă stă într-o situație pe care membrii și simpatizanții o consideră ca nefiind folositoare pentru partid și pentru România, atunci cu siguranță că asta este o pierdere electorală mult mai mare decât o pierdere momentană în care pierzi niște posturi din Guvern, să zicem".

Vasile Dîncu crede că PSD se poate reseta în Opoziție, dacă se va ajunge la acest scenariu, după consultarea internă din 20 aprilie.

„În Opoziție, până la urmă, partidele se reconstruiesc, se resetează. Noi am avut o schimbare, am adus foarte mulți tineri în Guvern în această perioadă și nu știu, poate că avem nevoie și de o perioadă de Opoziție, am mai fost în Opoziție și nu a fost nimic care să ne fi încurcat, după aceea am ieșit câștigători după perioade de Opoziție", mai spune europarlamentarul PSD.

La remarca realizatorului că dacă ar intra în Opoziție, PSD ar fi eclipsat de AUR, Vasile Dîncu a răspuns: „Competiția nu este niciodată pentru cine este mai puternic în Opoziție. Întotdeauna, competiția este pentru putere (...). Nu ne este frică de Opoziție. Ne-am descurcat foarte bine în Opoziție, de câte ori am fost și am mai avut în Opoziție colegi puternici, era PRM-ul la un moment dat, cu care ne băteam pe același tip de electorat. Nu cred că Opoziția înseamnă moarte".

Întrebat dacă Sorin Grindeanu va avea o problemă în partid, în cazul în care PSD nu ia o decizie radicală privind coaliția, după consultarea internă, eurodeputatul a precizat: „Nu cred că va avea o mare problemă în partid, dar în general, nu cred că vom putea să ne gestionăm foarte bine imaginea de acum încolo. Ar fi o problemă de brand pentru noi, pentru că nu poți să ameninți că ieși de la guvernare prea des, fără să faci acest lucru, nu poți să spui că nu poți să-ți faci programul, dar să nu iei nici o soluție și nici nu poți să spui că faci un mare referendum local, doar pentru niște decizii mici. Atunci când ne-am asumat și cred că și președintele Grindeanu a fost conștient când și-a asumat o mare consultare înseamnă o supralegitimare a gestului. Or gestul nu poate să fie unul pitic, va trebui să fie un gest serios, un gest care să fie decisiv pentru soarta partidului în viitor".

