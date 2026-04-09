Vicepreședintele PNL critică numirile făcute de Nicușor Dan la șefia parchetelor

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a criticat joi, la RFI, numirile făcute de președintele Nicușor Dan la șefia parchetelor. Deputatul liberal afirmă că decizia președintelui este una „de o gravitate extremă, pentru că numirile la vârful marilor parchete a fost o temă așteptată de luni de zile de către România onestă și România care vrea luptă împotriva corupției și reforme reale”.

Muraru susține că actualele numiri „nu aduc nici un progres real pentru sistemul de justiție”, acuzând perpetuarea unor mecanisme netransparente.

„În locul unor reforme, vedem mai degrabă continuarea unor practici de culise. Responsabilitatea politică nu poate fi ignorată pentru aceste numiri”, a afirmat Muraru la RFI.

Deputatul liberal a criticat și rolul Ministerului Justiției în procesul de selecție, precizând că „selecția procurorilor a fost făcută de la bun început de către un ministru al Justiției susținut de PSD, un ministru compromis, care el însuși este acuzat de un furt intelectual”.

Muraru: Nicușor Dan „nu poate nega faptul că eticheta pe aceste numiri este cea legată de PSD”

Muraru a mai declarat că șeful statului „nu poate nega faptul că eticheta pe aceste numiri este cea legată de PSD” și a subliniat că Ilie Bolojan „nu a fost implicat în acest proces de negociere sub nici o formă”.

„În momentul de față, Ilie Bolojan a rămas singurul om de la vârful statului român care dorește cu adevărat reforma statului și a lumii politice. Problema este în final că nu este o miză personală sau de partid, ci ține de credibilitatea justiției”, a mai afirmat Muraru la RFI.

Totodată deputatul liberal a mai criticat lipsa unei reacții ferme din partea președintelui, afirmând că acesta „nu a utilizat nici instrumentele constituționale pe care le avea, cele legate de refuzul acestor propuneri”.

„Acesta transmite un mesaj de pasivitate și practic marchează un punct de cotitură enorm în societate, că ideea unei reforme reale a justiției își pierde consistența”, a concluzionat Muraru.

Miercuri, președintele Nicușor Dan a numit șefii parchetelor: Cristina Chiriac (PG), Viorel Cerbu (DNA), Codrin Miron(DIICOT).

(sursa: Mediafax)