Victoria Stoiciu demisionează din PSD după scandalul moțiunii cu AUR: „Nu pot gira normalizarea fascismului”

De ce a demisionat Victoria Stoiciu din PSD: declarații și acuzații

Senatorul Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din PSD, după ce partidul a decis să susțină o moțiune de cenzură alături de AUR. Decizia marchează o ruptură profundă de direcția actuală a social-democraților și aduce în prim-plan o dezbatere tensionată despre limitele colaborării politice în România.

Ruptură în PSD: decizia care a declanșat demisia

Victoria Stoiciu a anunțat oficial că părăsește Partidul Social Democrat, în urma unei decizii pe care o consideră incompatibilă cu valorile sale. Senatorul a refuzat să semneze moțiunea de cenzură susținută de PSD împreună cu AUR, gest care a reprezentat, potrivit acesteia, punctul de ruptură.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total.”

Stoiciu sugerează că decizia partidului nu este doar una politică, ci una care afectează direcția democratică a României.

„Un cordon sanitar” împotriva extremismului

În mesajul său, fostul senator PSD insistă asupra necesității izolării forțelor extremiste și avertizează asupra riscurilor pe termen lung ale compromisurilor politice.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului.”

Declarația vine într-un context politic tensionat, în care alianțele conjuncturale sunt tot mai frecvente, iar liniile ideologice devin tot mai greu de delimitat.

Lecțiile istoriei, invocate în decizia radicală

Victoria Stoiciu face apel la istorie pentru a-și argumenta poziția, avertizând că ascensiunea fascismului nu se produce brusc, ci în urma unor compromisuri repetate.

„Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment.”

Aceasta oferă și un exemplu concret din politica europeană:

„De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete.”

„O linie roșie peste care nu pot trece”

În final, Stoiciu transmite că decizia este una definitivă și bazată pe principii.

„Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului.. Este o linie roșie peste care nu se poate trece.”

Totodată, aceasta le mulțumește colegilor din PSD pentru colaborare, dar subliniază că nu poate continua într-un proiect politic care, în opinia sa, compromite valorile democratice.

„Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă.”