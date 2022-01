Șefa funcționarilor publici, după o nouă demitere: Adio! Dar ce fac cu pisicile?

În mai puțin de doi ani, Violeta Vijulie, membru important al Partidului Național Liberal, a reușit performanța de a face obiectul a nu mai puțin de șase decizii de prim-ministru, prin care a fost numită, demisă, numită din nou, pentru a fi iar demisă de la conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării și Administrației.

Anul trecut, Vijulie a fost nevoită să plece din funcție, pentru a-i face loc unui USR-ist, ca urmare a algoritmului politic stabilit de fosta coaliție de Guvernare PNL-USR-UDMR. La începutul acestui an, însă, ironia sorții face ca Vijulie să plece, din nou, din funcție, pentru a face loc unui PSD-ist.

Decizia de eliberare din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a Violetei Vijulie a fost luată de premierul Nicolae Ciucă, pe data de 3 ianuarie 2022, la propunerea înaintată de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Același ministru l-a propus, pentru a o înlocui pe Violeta Vijulie în această funcție, pe social-democratul Vasile Felix Cozma. Lucru pe care premierul Nicolae Ciucă l-a și aprobat, printr-o altă decizie, semnată tot pe data de 3 ianuarie.

Noul șef al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a mai condus instituția, în timpul Guvernului Vioricăi Dăncilă. El a fost propus, prin negocieri politice, să conducă ANPF, de către organizația PSD Bihor. Vasile Felix Cozma vine în guvern din funcția de consilier în cadrul Consiliului Județean Bihor. El a candidat, în 2020, la un mandat de deputat, însă fără succes.

A plecat din cauză de USR, pleacă din cauză de PSD

Dacă Vasile Felix Cozma se întoarce la ANFP după trei ani, Violeta Vijulie este pentru a doua oară, în mai puțin de doi ani, concediată din funcția de președinte al instituției. Violeta Vijulie a fost numită, inițial, în 14 ianuarie 2020, la propunerea celebrului Ion Ștefan, sis „Grindă”, prin decizie a ex-premierului Ludovic Orban, în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Opt luni mai târziu, tot la propunerea lui „Grindă”, Violeta Vijulie este eliberată din această funcție, în data de 30 octombrie 2020, adică în plină campanie electorală aferentă alegerilor parlamentare de acum doi ani. În aceeași zi, tot „Grindă” o propune, iar Ludovic Orban o numește pe Violeta Vijulie în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al aceleiași instituții.

După alegerile parlamentare, odată cu încropirea fostei Coaliții PNL-USR-UDMR, împărțirea „ciolanului” a adus Agenția în „portofoliul celor de la USR. Urmarea a fost că, pe data de 16 februarie 2021, la propunerea succesorului ministrului „Grindă” de la PNL, Cseke Attila, de la UDMR, premierul Florin Cîțu să o elibereze pe Violeta Vijulie din funcție. În aceeași zi, locul său a fost luat de USR-isul ONG-ist Liviu Mălureanu.

Alte șapte luni mai târziu, pe data de 14 septembrie 2021, după ce USR a ieșit de la guvernare, Florin Cîțu l-a dat afară pe Mălureanu și a renumit-o pe Violeta Vijulie. Patru luni mai târziu, noul premier, Nicolae Ciucă, a înlocuit-o pe Violeta Vijulie, din nou, de data aceasta, cu un membru al Partidului Social Democrat.

Principala grijă, după demitere: „Ce fac cu pisicile?”

Imediat după ce decizia de înlocuire a sa din funcția de președinte al ANFP a fost publicată în Monitorul Oficial, Violeta Vijulie s-a arătat îngrijorată, pe pagina sa de socializare, cu privire la soarta a două pisici pe care le creștea în instituție. „A apărut în M.O. schimbarea mea din funcția de președinte la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. În locul meu vine Felix Cozma, de la PSD. Prima întrebare: ce fac cu pisicile? Aici chiar am nevoie de ajutorul vostru. Trebuie să le găsesc urgent adopție”, scrie fostul președinte al ANFP.

Ulterior, într-o nouă postare, Violeta Vijulie vine cu amănunte: „Aceste două pisicuțe frumoase au fost cu mine la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cât am fost președinte. Le-am luat și le-am dus într-un birou de-al meu mai vechi în care nu stă nimeni și e și foarte mic. Mă duc eu să le hrănesc, dar nu au dragoste acolo. Au nevoie de o casă și părinți iubitori. Vă rog să mă ajutați să le găsesc adopție. Unul e băiat, aprox. 5 ani, castrat. Cealaltă e fetiță, aprox. 1 an, sterilizată. Ambii sunt traumatizați pentru că eu i-am luat de pe stradă, i-am dus la doctor, unde i-a făcut bine pt că erau răciți, apoi i-a sterilizat. La ANFP nu s-au acomodat pentru că trecea prea multă lume prin birou. Inițial, eu am adus-o la ANFP pe fetița lor. Dar m-am gândit că pot să-i salvez și pe ei, am dus puiul acasă (unde am strâns deja 4 pisici) și am lăsat loc la ANFP pentru aceștia 2 care sunt mama și tatăl puiului care e la mine acasă alături de alte 3 pisici salvate tot de pe stradă”, precizează proaspăt demisul secretar de stat.