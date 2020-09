300.000 de români suferă de „boala uitării” 

O problemă de sănătate publică care progresează rapid, în contextul îmbătrânirii populaţiei, demenţa afectează circa 50 de milioane de persoane, la nivel mondial, iar specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății estimează că numărul celor care vor face această boală se va tripla, ajungând la 152 milioane până în 2050. Cel mai întâlnit tip de demență este boala Alzheimer, iar numărul românilor care suferă de această maladie, numită și „boala uitării”, a ajuns la 300.000.





Specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății au avertizat, încă de anul trecut, că demența va fi una dintre principalele provocări ale sistemelor de sănătate, în următoarele decenii, iar România se numără printre țările UE cu cele mai accelerate rate de îmbătrânire a populației.

Boala Alzheimer reprezintă un procent de până la 60-80% din cazurile de demență și afectează tot mai multe persoane. În România, nu există un registru național al pacienților cu demență de tip Alzheimer, pentru a ști exact numărul bolnavilor, dar specialiștii estimează că este de aproximativ 300.000 de persoane. Mai mult, în țara noastră nu există centre de diagnostic precoce și foarte puține centre de îngrijire a acestor pacienți. Medicii estimează că peste 60% dintre persoanele care suferă de aceste afecțiuni în România nu sunt diagnosticate și tratate și nu beneficiază de suport din partea statului.



„Hai să vorbim despre demență!”



Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN) România a demarat campania „Hai să vorbim despre demență!”, prin care dorește atenuarea fricii celor afectați și a stigmei asociate, dar și creșterea gradului de conștientizare cu privire la „grupul care este cel mai susceptibil să se confrunte cu simptomele severe ale COVID-19, precum și cu izolarea socială”.

„Anul acesta trăim circumstanțe fără precedent datorate COVID-19. Dacă nu le spunem oamenilor că demența este o boală și că există lucruri pe care le putem face pentru a reduce riscul de a o avea, atunci nu vom reuși niciodată să schimbăm percepția și stigma asupra ei”, spune Cristina Vlădău, vicepreședinte APAN România.



Pentru mulți, reprezintă o „pedeapsă”



Boala Alzheimer, ca și celelalte forme de demență, afectează întreaga familie, nu doar pacientul. „Pentru mulți este o mare rușine, o mare pedeapsă care «a căzut» pe capul persoanei și al familiei. Dar nu este așa! Boala Alzheimer este o afecțiune cronică evolutivă, la fel ca hipertensiunea sau diabetul, dar în care persoana are nevoie de un alt fel de îngrijire, un alt fel de atenție. Și poate chiar mai multă iubire decât în alte situații. Pentru că da, în cazul persoanelor cu BA chiar trebuie să facem dovada iubirii pe care le-o purtăm, să depășim etapa pur declarativă. Să îi iubim «la bine și la greu, cu bune și cu mai puțin bune». Ca la orice altă boală, este important să fie recunoscută la timp și pentru asta cei apropiați și medicul de familie au rolul de bază. Recunoscută de timpuriu, evoluția bolii poate fi încetinită. Și asta este fantastic. Este păcat să te gândești că cineva drag ție s-ar putea să aibă boala, dar să îți fie rușine să recunoști și să încerci «să ascunzi sub preș»”, spune dr. Daciana Toma, medic de familie.



„Există riscul să o moștenești? Se poate preveni? Iată întrebări la care știința încă nu are un răspuns ferm. Ceea ce este sigur este faptul că un stil de viață sănătos, în care ne îngrijim trupul, mintea și sufletul, poate să facă minuni”

Dr. Daciana Toma, medic de familie



Pe 21 septembrie este celebrată la nivel global Ziua Mondială Alzheimer, iar asociațiile de pacienți subliniază că anul acesta este necesară, mai mult ca oricând, conștientizarea acestei maladii.