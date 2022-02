Adevăruri descoperite după ce au fost negate de autorități. „Sunt interese mari la mijloc” – narativele propagandei

Luna aceasta au venit și documentele oficiale care arată că unele companii și-au crescut de patru ori profitul în perioada pandemiei, comparativ cu anul anterior. Iar lista de „narative ale propagandei ruse”, în care era încadrată oficial și afirmația „sunt interese mari la mijloc”, este foarte lungă, deși românii au observat că multe dintre aceste „narative” s-au adeverit.

Ceea ce înainte de 2020 se numea analiză și previziune, fiind ceva normal pentru mass-media, a devenit acum etichetabil ca „narativ al propagandei ruse”, dacă nu coincide cu varianta oficială a adevărului unic acceptat de autorități. Chiar și cei care observă că democrația și libertatea de exprimare nu mai au nicio legătură cu noua situație sunt acuzați că fac „propagandă rusă”, doar dacă îndrăznesc să-și exprime această opinie. „Pfizer a făcut vânzări de aproape 37 de miliarde de dolari (27 de miliarde de lire sterline) din vaccinul său împotriva COVID-19 anul trecut – făcându-l unul dintre cele mai profitabile produse din istorie – și a prognozat un alt an extraordinar în 2022, cu un impuls mare venit de la pastila Paxlovid împotriva COVID-19”, scria ziarul „The Guardian”, pe 8 februarie 2022, titrând: „Pfizer este acuzată de profituri pe seama pandemiei, deoarece încasările i s-au dublat”. Au apărut apoi, în presa internațională, cifrele care arată profiturile tuturor companiilor din Big Pharma care au avut de câștigat de pe urma pandemiei. Iar cifrele sunt oficiale, vizibile și pot fi analizate.

Cifrele sunt toate la vedere

În ianuarie 2022, grupul german BioNTech SE a estimat că vaccinul COVID-19 pe care îl dezvoltă cu partenerul american Pfizer va genera anul acesta venituri de 13 până la 17 miliarde de euro. Acuzațiile la adresa Ursulei von der Leyen, cu privire la conflictul de interese, corespondența secretă cu reprezentanții companiei Pfizer, e-mail-urile șterse, negocierile și contractele netransparente, pentru prima oară în istoria recentă nu sunt nici măcar luate în considerare. Mai mult, pe rețelele de socializare, oricine se revoltă sau comentează aceste adevăruri evidente este etichetat imediat ca „putinist” care face „propagandă rusă” dacă arată că într-adevăr sunt interese mari la mijloc, iar afirmația care a făcut obiectul acuzațiilor inițiale de „propagandă rusă” se confirmă cu foarte multe date verificabile din încasările companiilor Big Pharma. Toate acestea, după ce, încă din 2020 s-au văzut creșterile colosale înregistrate de Amazon, eBay și de alți giganți care au preluat foarte mult din segmentele de piață pe care le reprezintă, în timp ce afacerile mici și mijlocii s-au închis.

Bogații au devenit mult mai bogați

Încă din luna mai 2020, încasările marilor companii câștigătoare ale pandemiei arătau creșteri uriașe de profit. Dar o analiză făcută la un an de la prima mare rearanjare a topului celor mai bogate firme din lume a arătat care au fost creșterile din următorul an. Giganții economici au înregistrat în continuare creșteri, având încasări mai mari în 2021 decât cele din primul trimestru al anului 2020, când pandemia abia debutase. Apple a-ncasat în primul trimestru din 2021 cu 31 de miliarde de dolari în plus, față de aceeași perioadă a anului 2020, Google – cu 14 miliarde de dolari mai mult, Facebook a-ncasat cu 9 miliarde mai mult, Microsoft – cu 6 miliarde mai mult, Tesla – cu 4 miliarde în plus, iar eBay – cu aproape un miliard peste.