Românii lucrează în medie 38,2 de ore pe săptămână, peste media europeană

Numărul mediu de ore lucrate săptămânal de angajații cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani din Uniunea Europeană a fost anul trecut de 35,9 ore.

Conform Eurostat, media europeană este în scădere față de 2015, când aceasta era de 36,9 ore.

Cele mai lungi săptămâni de lucru dintre țările din UE au fost înregistrate în Grecia, unde angajații au muncit 39,6 ore, Bulgaria și Polonia, ambele cu 38,7 ore, și Lituania, cu 38,4 ore.

În schimb, Țările de Jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru, de doar 31,9 ore, urmate de Danemarca și Germania, ambele cu 33,9 ore, și de Austria, cu 34 de ore.

Angajații români au lucrat în medie 38,2 ore pe săptămână anul trecut.

În ceeea ce privește profesiile, datele Eurostat arată că, la nivelul UE, cele mai lungi săptămâni de lucru, cu 42 de ore săptămânal, le-au avut angajații calificați din agricultură, silvicultură și pescuit.

Pe locul următor se clasează managerii, cu 40,6 ore pe săptămână, și personalul din armată, 39,4 ore.

În schimb, cele mai scurte săptămâni de lucru au fost înregistrate în cazul ocupațiilor elementare (31,8), al personalului de sprijin administrativ (34) și al lucrătorilor din sectorul serviciilor și vânzărilor (34,5).

(sursa: Mediafax)