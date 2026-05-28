Crimă dublă, urmată de sinucidere, la Târgu Jiu. O bunică și doi nepoți, găsiți morți în apartament

O crimă înfiorătoare a fost descoperită miercuri seară într-un apartament din Târgu Jiu. O bătrână de 83 de ani și doi nepoți ai săi au fost găsiți găsiți morți, după ce un reprezentant al asociației de proprietari a anunțat poliția că nu poate lua legătura cu femeia.

„La data de 27 mai a.c., polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost sesizați de un reprezentant al asociației de locatari de pe strada Olari, din localitate, cu privire la faptul că, o femeie de 83 de ani, care locuia în zonă, nu poate fi contactată.

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj s-au deplasat la locația menționată, pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani și doi bărbați de 39 și 40 de ani, care prezentau urme de violență pe corp.

La fața locului s-au deplasat, de îndată, echipe operative complexe, formate din polițiști de investigații criminale, criminaliști și procuror competent, pentru efectuarea cercetării la fața locului și stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea unității de parchet competente, fiind continuate pentru identificarea tuturor circumstanțelor și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Gorj.

Potrivit publicației Impact în Gorj, unul dintre cei doi bărbați, și-ar fi ucis fratele și bunica, după care s-a sinucis. Conform aceleiași surse, faptele au avut loc miercuri seară, după ce nepotul mai mare s-a întors de la serviciu.

Cei trei locuiau în cartierul Diana din Târgu Jiu, unde cei doi frați au fost crescuți de bunică după divorțul părinților. În locuință exista o stare de tensiune, iar conflictele erau frecvente, scrie Mediafax.

Procurorul de caz spune că bunica și unul dintrre frați au fost injunghiați. Conflictele erau cunoscute de vecini. Fratele care i-a ucis pe cei doi avea probleme psihice și fusese internat în spital în urmă cu câțiva ani.