Cum se schimbă vremea la București. Maximele scad și apar aversele

Joi, 28 mai, cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul zilei. Rafalele pot atinge 40 - 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 24 - 25 de grade, iar minimă de 9–12 grade.

Vineri, 29 mai, vremea se îmbunătățește. Dimineața va fi răcoroasă, dar cerul rămâne variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se menține la 24–25 de grade.

Pentru întregul interval 28 mai, ora 10 - 29 mai, ora 23, Bucureștiul se află sub o informare meteorologică. Aceasta vizează instabilitatea atmosferică și intensificările vântului.

Fenomenele nu sunt de intensitate extremă, dar meteorologii recomandă atenție sporită în special joi în timpul zilei.

