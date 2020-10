Aproape 30% dintre copii nu au acces la educația online

În contextul în care, într-o singură lună, mai mult de 20% dintre școlile din România și-au modificat scenariul inițial, în care au început anul școlar, 28% dintre copii și 43% dintre cadrele didactice nu dețin, parțial sau total, resursele materiale necesare învățământului online, relevă un studiu realizat de Salvați Copiii România, alături de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Consiliul Național al Elevilor și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar.



Deficitul pentru educația online este cu 10% mai ridicat în mediul rural decât în mediul urban și cu peste 10% mai mare în cazul învățământului primar și preșcolar decât în al celui liceal, arată datele anchetelor sociologice. Specialiștii atrag atenția asupra consecințelor dramatice și pe termen lung ale îngrădirii accesului la educație, în special pentru copiii vulnerabili. „Criza socială îi afectează mult mai grav pe cei vulnerabili, iar pentru copii, îngrădirea accesului la educație are consecințe greu, dacă nu imposibil, de corectat ulterior”, a avertizat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Salvați Copiii România, subliniind că „educația trebuie protejată în acest context atât de dificil”.

„Rezultatele acestei analize sunt cu adevărat alarmante: aproape 30% dintre copii și părinții cu copii în școală declară că nu dețin resursele materiale necesare învățământului online. În ultimele luni, sute de mii de copii au fost lăsați în urmă de către sistemul educațional din România. Putem trata acest eșec ca pe o lecție din care să extragem două concluzii principale: în primul rând, măsurile sociale, precum asigurarea accesului la internet pentru elevi și acordarea corespunzătoare a burselor școlare, sunt indispensabile în acest context, iar în al doilea rând, este esențial să înțelegem cu toții faptul că școala nu va mai arăta niciodată ca înainte”, spune Rareș Voicu, președinte CNE.

Ancheta a fost realizată la nivel național, în perioada 2 – 14 octombrie, pe bază de chestionar aplicat părinților, elevilor și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.



275.000 de copii cu vârste între 7 și 17 ani nu mergeau la școală la începutul acestui an calendaristic



„Am avertizat autoritățile încă din luna aprilie și am cerut măsuri suplimentare pentru noul an școlar, însă, ca de obicei, educația a rămas la coada bugetului”,

Marius Nistor, președinte FSE „Spiru Haret”