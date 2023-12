Autismul, diagnosticat precoce și rapid cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cercetătorii folosesc tot mai des inteligența artificială pentru a detecta și asista copiii cu tulburări de dezvoltare, inclusiv cu autism.

Un nou studiu realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea din California de Sud (SUA) a arătat că AI, folosită împreună cu datele dintr-un joc de colorat pe o tabletă, poate ajuta la diagnosticarea precoce a autismului, deoarece depistează anumite semne motorii, simptome greu de sesizat cu ochiul liber și care, potrivit specialiștilor, apar înainte de apariția problemelor sociale.

Copiii cu tulburări de spectru autist au adesea atât deficite motorii, cât și senzoriale, în plus față de deficitele sociale care sunt semnul distinctiv al tulburării. Deși studiile anterioare au arătat că este posibilă utilizarea tehnologiei pentru a depista autismul la indivizii cu dezvoltare tipică, poate fi dificil de diferențiat autismul de alte tulburări de dezvoltare similare, mai ales în cazul celor care au deficite ale abilităților motorii. Oamenii de știință de la Universitatea din California de Sud (USC) au reușit, însă, această diferențiere folosind o metodă nouă și ușoară, iar rezultatele cercetării au apărut recent în Journal of Autism and Developmental Disorders.

Date colectate dintr-un desen pe un ecran tactil

Concret, 54 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 17 ani au luat parte la un joc de colorat de numai 5 minute pe iPad-uri care au colectat diverse date de pe ecranul tactil (de exemplu, cât de tare apasă copiii pe ecran și sacadarea sau viteza mișcărilor). Dintre aceștia, 18 aveau autism, 16 aveau tulburări de coordonare, iar 20 se dezvoltau tipic. Cercetătorii au folosit o formă de inteligență artificială pentru a analiza și procesa aceste informații oferite de iPad-uri și au reușit, astfel, să distingă corect între un copil cu dezvoltare tipică și unul cu tulburare de spectru autist cu o precizie de 76%. Cercetătorii au reușit, de asemenea, să distingă corect cu o precizie de peste 70% între autism și tulburarea de coordonare a dezvoltării.

„Aceste rezultate indică potențialul unei metode ușoare și noi pentru detectarea precoce a autismului și a tulburării de coordonare a dezvoltării”, a declarat autorul principal al studiului, Lisa Aziz-Zadeh, profesor la USC. Potrivit acesteia, „acest lucru este deosebit de important, deoarece semnăturile motorii apar devreme în autism - de obicei înainte de simptomele sociale”, iar această metodologie nu implică un potențial subiectivism din partea evaluatorului.

„Putem finaliza un screening pentru autism în 10 minute”

În cadrul unui alt studiu, condus de Universitățile Australia de Sud și Flinders și publicat acum în Research in Autism Spectrum Disorders, cercetătorii au implementat un nou sistem care folosește AI pentru a identifica caracteristici specifice autismului.

Cercetările anterioare au arătat că tulburările cerebrale, în general, pot duce la anomalii minore ale retinei. Prin urmare, suspectând că aceasta ar putea fi valabilă și în cazul autismului, cercetătorii din Australia au folosit o electroretinogramă (ERG) - un test de diagnosticare care măsoară activitatea electrică a retinei ca răspuns la un stimul luminos.

Măsurând răspunsurile retinei a 217 copii cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani (71 cu diagnosticul TSA și 146 de copii fără diagnosticul TSA), ei au constatat că retina a generat un răspuns diferit la copiii cu autism în comparație cu cei care erau neurotipici. De asemenea, au remarcat că cel mai puternic biomarker a fost obținut de la un singur flash de lumină puternică la ochiul drept, procesarea AI reducând semnificativ timpul de testare.

Testul realizat de cercetătorii australieni împreună cu Universitatea din Connecticut și University College London (UCL) ar putea oferi clinicienilor o metodă îmbunătățită pentru diagnosticarea autismului, mult mai rapidă și mai precisă.

„Intervențiile timpurii și sprijinul adecvat pot ajuta copiii cu TSA să-și îmbunătățească calitatea vieții”, spun autorii cercetării, dar în prezent, nu există un „test” simplu pentru autism, copiii cu această tulburare necesitând adesea evaluări și rapoarte psihologice lungi pentru a obține un diagnostic: „Acest test este mult mai rapid. Utilizând unitatea de testare a electroretinogramei RETeval, putem colecta date și finaliza un screening pentru autism, totul în doar 10 minute”.

Foarte important, testul este non-invaziv și bine tolerat de către copii, ceea ce face procesul mult mai ușor pentru toți cei implicați, pe lângă faptul că este foarte rapid, spun autorii cercetării: „Acesta este un pas masiv, deoarece reduce timpul, stresul și banii părinților și copiilor lor”.

Diagnostic de precizie prin scanarea retinei

Tot de retină și directa conexiune a acesteia cu creierul s-a folosit și o echipă multidisciplinară de cercetători coreeni, care au creat un instrument de diagnosticare cu precizie a autismului folosind un sistem AI bazat pe învățare profundă.

Cercetarea, publicată săptămâna trecută în revista JAMA Network Open, a implicat predarea unui sistem AI pentru a recunoaște modele în retinele copiilor cu autism. Apoi au folosit sistemul pentru a scana imaginile retiniene a 958 de copii, dintre care jumătate aveau tulburarea. Sistemul i-a găsit pe fiecare dintre ei și nu a produs rezultate fals pozitive.

Autismul, cunoscut și sub numele de tulburare de spectru autist, este o tulburare de neurodezvoltare caracterizată prin probleme de comunicare, interacțiune socială și, adesea, mișcări repetitive.