Cât de periculoasă este Serratia marcescens, bacteria care ar fi provocat moartea a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi

Cazul de la Iași: raportare întârziată și suspiciuni de focar

Potrivit Ministerului Sănătății, primul caz de infecție cu Serratia marcescens a fost depistat pe 13 septembrie, însă raportarea către Direcția de Sănătate Publică a avut loc abia pe 19 septembrie, când deja existau patru cazuri confirmate. Până în prezent, nouă copii au fost infectați, iar șase dintre ei au murit.

Deși legătura directă dintre bacterie și decese urmează să fie stabilită de medicii legiști, autoritățile vorbesc despre un focar nosocomial, având în vedere numărul mare de cazuri într-o perioadă scurtă, potrivit Observator News.

Ce este bacteria Serratia marcescens și cum acționează

Serratia marcescens face parte din familia Enterobacteriaceae și este un bacil Gram-negativ, asociat în prezent cu infecțiile nosocomiale. Inițial considerată inofensivă, bacteria s-a dovedit extrem de periculoasă pentru pacienții vulnerabili – în special pentru nou-născuți și bolnavi cu imunitatea compromisă.

Aceasta se găsește frecvent în mediul spitalicesc, mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, fiind rezistentă la curățenie și tratamente convenționale. Poate provoca infecții urinare, sepsis și septicemie, iar răspândirea sa este rapidă și greu de controlat.

Pericol comparabil cu Klebsiella și Pseudomonas

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat că, deși incidența infecțiilor cu Serratia este mai mică (1-2% din totalul cazurilor de infecții nosocomiale în SUA), gravitatea este similară cu cea produsă de bacterii precum Klebsiella sau Pseudomonas.

„Vorbim de copii foarte mici, unii de câteva zile. La internare nu aveau bacterii rezistente, ceea ce arată că infecțiile au fost dobândite în spital. Este nevoie urgentă de identificarea sursei și aplicarea unor măsuri de dezinfecție strictă”, a subliniat Rafila.

Precedente internaționale: focare greu de controlat

Un episod asemănător a avut loc în Alabama, SUA, în 2011, unde 19 pacienți au fost infectați cu Serratia marcescens, după contaminarea unor soluții perfuzabile. Nouă dintre ei au murit, confirmând rezistența și gravitatea infecțiilor cauzate de această bacterie.

Proceduri și măsuri necesare

În cazul unui focar, regulile prevăd izolarea pacienților infectați, curățenie și dezinfecție riguroasă, precum și monitorizarea permanentă a instalațiilor sanitare. În prezent, secția de Terapie Intensivă de la Spitalul „Sfânta Maria”, care are 44 de paturi, funcționează în două locații, fapt ce ar putea permite reorganizarea pentru limitarea răspândirii bacteriei.