Ce spune familia polițistului român lăudat de Donald Trump: "Nu ne doboară nimeni"

Susţinătorii preşedintelui Donald Trump care cred în sloganul acestuia: "make America great again" (MAGA). Toţi sau ieșit în stradă şi au sărbătorit investirea acestuia, la - 4 grade Celsius.

Printre ei sunt și mulți români de peste ocean.

"Am stat puţin în frig, l-am văzut pe domnul Trump cum a trecut pe stradă, şi ne bucurăm să fim parte din ce se întâmplă aici", spune Dan Moldovan, român stabilit în Statele Unite, pentru observatornews.ro.

Polițistul român lăudat de Trump

Soţii Moldovan s-au stabilit în America înainte de 1989 iar investirea lui Donald Trump are o semnificaţie aparte. La sfârșitul anului trecut, acesta l-a lăudat în public pe fiul lor, Tyler, un poliţist care a supravieţuit miraculos după ce a fost împuşcat de 8 ori în timpul unei misiuni.

"Tyler Moldovan, pe care tocmai l-am văzut în culise... Unde este Tyler? Trebuie să fie acolo! Iată-l! Salut, Tyler! Mulţumesc, Tyler", a spus Donald Trump.

"Când s-a întâlnit cu el a zis: auzi, amândoi am fost împuşcaţi", a spus Dan Moldovan, tatăl lui Tyler.

"Au avut o conversaţie mai intimă în spate. Înainte să iasă pe stage. Şi a fost aşa, o conversaţie foarte faină. Very casual, very fun. Zicea: eu am fost împuşcat, tu ai fost împuşcat! Suntem, zicea: noi suntem tough, nu ne doboară nimeni", a spus mama lui.

Alţi români, veniţi la Washington din Arizona, s-au adunat în jurul mesei pentru a împărtăşi filmările făcute cu coloana oficială a noului preşedinte.

"Ne bucurăm că a câştigat candidatul nostru, credem că o să facă multe lucruri bune pentru ţara asta", a spus Marian Matache, român din SUA.

Cum va fi relația României cu Donald Trump

"Interesele strategice ale Americii rămân aceleaşi. În domeniul securităţii, în domeniul conectivităţii, în domeniul energiei. Şi România joacă un rol important prin prezenţa militară americană pe teritoriul României, prin bazele militare americane din România, prin proiectele nuclear civile", spune Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

Pentru românii din America mai îngrijorător este ceea ce se întâmplă la Bucureşti, nu la Washigton.

"Dacă avem un preşedinte care vorbeşte despre faptul că România nu are un loc în NATO, că bazele americane sunt un motiv care pot să declanşeze un conflict militar, sunt sigur că acestea nu vor fi lucruri pe placul administraţiei republicane", spune Bogdan Banu, fondator ONG Românii din Washington.

Parteneriatul strategic dintre România şi SUA va împlini 28 de ani, în acest an. Primii militari americani au venit la noi în timpul mandatului republicanului George Bush. Iar baza de la Deveselu a fost construită cu bani americani, în mandatul democratului Barak Obama.

Recent însă, Trump a sugerat că europenii trebuie să plătească mai mult, dacă vor protecţie în faţa ameniţării ruse.

"Europa este mult mai afectată decât SUA. Noi avem un lucru numit ocean între noi. Corect? De ce noi plătim cu miliarde şi miliarde de dolari mai mult ca Europa? Ei sunt într-o zonă periculoasă. Toţi îşi permit. Ar trebui să plătească 5 la sută, nu 2 la sută", a spus Donald Trump.

Susţinătorii noului preşedinte cred însă că tot Trump va rezolva problema, prin negocieri.

Balanţa comercială între SUA şi România se ridică la 5 miliarde de dolari anual

Statele Unite reprezintă şi al patrulea cel mai mare investitor străin în România. Balanţa comercială între cele două ţări se ridică la 5 miliarde de dolari anual. Însă România este membru UE, iar noul preşedinte american nu este mulţumit de relaţiile economice cu blocul european.

"Avem un deficit comercial de 350 de miliarde de dolari cu Uniunea Europeană. Nu cumpără maşinile noastre, nu cumpără produsele noastre agricole, nu cumpără nimic de la noi. Nu vom mai accepta situaţia asta", a spus Trump.

În diplomaţie totul se negociază.

"E foarte important cum va muta şi Bucureştiul în perioada următoare, pentru că competiţia este acerbă, toate statele doresc să ajungă, toate statele relevante să ajungă la Casa Albă, să fie în contact imediat cu noua administraţie. Să facă vizite oficiale sau de stat, aici", spune Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

Reporter: Care este mesajul României pentru noua administraţie?

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Că America nu are un aliat mai bun ca România, şi România nu are un aliat mai bun ca America.

Din finalul lunii martie 2024, românii vor putea călători în Stetele Unite fără vize, notează observatornews.ro.