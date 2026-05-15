Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă

Medicii și asistentele din spitalele publice ar putea fi obligați, în curând, să își înregistreze electronic fiecare intrare și ieșire din unitatea medicală. Un proiect legislativ depus recent în Parlament propune introducerea unui sistem obligatoriu de evidență electronică a prezenței pentru întreg personalul medico-sanitar din spitalele de stat, cu scopul de a monitoriza mai riguros timpul petrecut de aceștia la lucru. Inițiatorii spun că actualul sistem permite absențe greu de verificat și suprapunerea activităților din sistemul public cu cele din privat.

Propunerea legislativă înregistrată, miercuri, la Senat - inițiată de deputatul USR Emanuel Ungureanu și semnată, în total, de 29 de parlamentari de la mai multe formațiuni politice - vizează completarea Legii sănătății (L. nr. 95/2006). Mai exact, sunt introduse mai multe articole noi dedicate exclusiv monitorizării electronice a prezenței personalului medical din spitalele publice.

Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru a combate una dintre cele mai sensibile probleme din sistemul medical românesc: situațiile în care medici angajați la stat nu respectă programul din spital, dar desfășoară în paralel activități în clinici private.

„În spațiul public au fost semnalate, în mod repetat, situații în care personal medical angajat în unități sanitare publice nu respectă programul de lucru stabilit prin contractul individual de muncă, desfășurând concomitent activități în unități sanitare private”, se arată în expunerea de motive, în care sunt punctate mai multe efecte negative generate de lipsa controlului asupra prezenței medicilor în spitalele de stat, precum:

afectarea accesului pacienților la servicii medicale;

diminuarea calității actului medical;

utilizarea ineficientă a fondurilor publice alocate salarizării;

imposibilitatea autorităților de a verifica obiectiv respectarea obligațiilor de serviciu.

La ce oră vin, la ce oră pleacă și timpul efectiv lucrat

Concret, fiecare spital public va fi obligat să implementeze un sistem electronic capabil să înregistreze:

• ora exactă de începere a programului;

• ora finalizării activității;

• timpul efectiv lucrat;

• rapoarte verificabile pentru controale și audit.

Proiectul de lege definește explicit ce înseamnă „sistem electronic de evidență a prezenței”: „un ansamblu de echipamente și aplicații informatice care permit identificarea unică a persoanei și înregistrarea automată a momentelor de intrare și ieșire”.

Asta înseamnă că spitalele vor putea utiliza cartele magnetice personalizate, amprentare electronică sau alte sisteme digitale de pontaj care să permită verificarea exactă a timpului petrecut la serviciu.

Datele, păstrate cel puțin un an

Proiectul introduce și obligații privind arhivarea datelor. Mai exact, sistemele electronice trebuie să păstreze „jurnalele de acces” pentru o perioadă de minimum 12 luni.

În plus, aceste sisteme vor fi supuse, anual, unui „audit tehnic și funcțional realizat de un organism independent sau de o altă autoritate competentă”. Raportul va ajunge la Ministerul Sănătății, care va verifica dacă recomandările auditorilor sunt respectate de spitale.

Practic, inițiatorii încearcă să evite situația în care sistemele sunt instalate doar formal, fără să fie utilizate efectiv.

Managerii de spitale, direct responsabili

Una dintre prevederile importante ale proiectului de lege este transferarea responsabilității către directorii de spitale. Mai exact, managerul va răspunde pentru „funcționarea și mentenanța sistemului electronic de evidență a prezenței personalului”, ceea ce înseamnă că eventualele disfuncționalități sau lipsa implementării nu vor putea fi puse doar pe seama unor probleme administrative sau tehnice.

În expunerea de motive, inițiatorii spun că, în prezent, „legislația nu prevede un mecanism standardizat și obligatoriu de monitorizare electronică a prezenței personalului medico-sanitar”, iar lipsa unui astfel de sistem standardizat face aproape imposibil controlul real al respectării programului de lucru.

Amenzi de până la 100.000 de lei

Proiectul introduce și un regim sever de sancțiuni. Conform documentului, vor constitui contravenții:

• neinstalarea sistemelor electronice, în termenul legal, de către spitale;

• nepunerea lor în funcțiune;

• neutilizarea sau utilizarea formală a sistemului;

• refuzul furnizării datelor către autorități.

Pentru spitale, amenzile pot ajunge la 60.000 de lei dacă nu instalează sau dacă nu pun în funcțiune sistemele.

Sancțiuni usturătoare riscă și managerii:

• între 20.000 și 40.000 de lei pentru neutilizarea sau utilizarea formală a sistemului;

• între 10.000 și 20.000 de lei dacă refuză să furnizeze datele solicitate de autorități.

Mai mult, propunerea legislativă stipulează că, dacă după control obligațiile nu sunt îndeplinite în termenul acordat, se aplică amenzi suplimentare de până la 100.000 de lei pentru spital și până la 20.000 de lei pentru directorul spitalului.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor fi făcute de direcțiile de sănătate publică județene și de DSP București, iar în cazul repetării contravențiilor în termen de 12 luni, acestea vor trebui să sesizeze și autoritatea care a numit managerul spitalului. Practic, documentul creează premise pentru schimbarea șefilor de spital care nu aplică legea privind monitorizarea electronică a programului de lucru al angajaților.

În privința costurilor, autorii proiectului susțin că acestea sunt „moderate” și pot fi suportate din bugetele spitalelor.

Implementarea sistemelor electronice va duce „la creșterea disciplinei profesionale, la responsabilizarea personalului medical și la protejarea pacienților”, susține autorul proiectului, în expunerea de motive. Mai mult, pe termen lung, legea ar genera economii prin reducerea absențelor nejustificate și prin utilizarea mai eficientă a resurselor umane.

Dacă va trece de Parlament și va fi promulgată de președintele țării, legea ar urma să intre în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar Ministerul Sănătății va avea apoi la dispoziție încă 60 de zile pentru a aproba normele tehnice de implementare. Aplicarea efectivă a sancțiunilor va începe însă după șase luni de la intrarea în vigoare a legii, perioadă în care spitalele ar trebui să se conformeze.