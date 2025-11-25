Vrei să te faci bugetar? Prima probă: se verifică dacă diploma nu e falsă

Propunerea legislativă pusă recent pe masa senatorilor este semnată de 25 de deputați, majoritatea de la PNL, și vizează completarea Codul muncii (art.30 din Legea nr.53/2003) cu scopul de a combate fenomenul diplomelor false prezentate la angajarea în sistemul public.

Conform inițiatorilor, deși legislația cu privire la ocuparea posturilor vacante din instituțiile și autoritățile publice, precum și din unitățile bugetare este explicită și stipulează expres faptul că acestea nu se pot ocupa decât prin concurs sau examen, iar ierarhizarea funcțiilor publice ține cont atât de experiența profesională a angajatului, cât și de nivelul studiilor (studii medii, studii universitare de lungă/de scurtă durată, studii de masterat, studii doctorale), în instituțiile statului au fost descoperite numeroase cazuri de funcționari cu diplome falsificate.

„Din păcate, în ultimii ani, sfera publică din România s-a confruntat cu situații inacceptabile/ilegale, prin care unii candidați/angajați au prezentat angajatorilor din sectorul public diplome/atestate falsificate sau anulate de instanțele din țara noastră.

De asemenea, o altă situație particulară a fost aceea în care unii candidați/angajați au prezentat la angajare/la concurs diplome/atestate, de cele mai multe ori ale absolvirii unor cursuri neautorizate, de scurtă durată, obținute în străinătate, fără ca acestea să fie echivalate în sistemul românesc, prin intermediul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor”, se arată în expunerea de motive, care însoțește proiectul.

Autenticitatea, certificată exclusiv de către Ministerul Educației

Prin urmare, autorii inițiativei vor instituirea unor verificări riguroase a actelor de studii, mai ales că, în prezent, la nivel național, funcționează deja un sistem informatic cu privire la diplomele de studii obținute/echivalate în România, sistem informatic ce poate să fie accesat la cererea autorităților publice.

„Propunem (..) ca toate autoritățile/instituțiile publice din România, inclusiv alte unități finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat, să întreprindă toate diligențele necesare pentru a verifica ex ante autenticitatea diplomelor/atestatelor și tuturor înscrisurilor depuse de candidat la concursul sau examenul pentru ocuparea a unei funcții publice în sectorul public”.

„Cu ocazia înscrierii la concurs sau examen, instituția sau autoritatea publică angajatoare are obligația de a verifica autenticitatea diplomelor de studiu, a echivalărilor naționale pentru studiile absolvite în străinătate și a altor înscrisuri care atestă nivelul de studii al candidatului. Autenticitatea se certifică exclusiv de către Ministerul Educației și Cercetării”, stipulează proiectul de lege.

Practic, dosarele depuse de candidați pentru concursurile de angajare la stat nu vor mai putea fi admise fără acest document prin care Ministerul Educației confirmă autenticitatea actelor de studii.

Prin această măsură „se va elimina orice formă de eludare a prevederilor legale privind condițiile de studii privind ocuparea unei funcții în domeniul public”, susțin inițiatorii, și va crește credibilitatea instituțiilor/autorităților publice și performanța în sectorul public.

Dacă legea va fi adoptată, Ministerul Educației și Cercetării va avea 60 de zile la dispoziție pentru a adopta metodologia și modalitățile tehnice privind atestarea autenticității actelor de studii.

Zeci de experți, inspectori și consilieri ANAF, cu studii la universități-fantomă

Cincizeci de funcționari au fost angajați sau au promovat pe funcții la ANAF și la Ministerul Finanțelor, pe baza unor studii făcute la două universități-fantomă, dezvăluiau, la începutul acestei luni, jurnaliștii de la Public Record.

Potrivit acestora, deși situația a fost descrisă pe larg de Curtea de Conturi într-un raport din 2022 și unele acte de studii au fost anulate de judecători, mulți dintre acești funcționari continuă să lucreze și astăzi în sistemul fiscal.

Diplomele au fost obținute la două universități private: Universitatea „Europa‑Ecor US” din București și Universitatea „Alexandru Ghica” din Alexandria, Teleorman - ambele având în spate fundații înființate de Silviu Mina Dobronăuțeanu. Aceste instituţii au funcţionat provizoriu și, cu toate că autorizaţiile le-au fost retrase rapid, efectele se văd și azi.

„În 2009, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 au descoperit că Dobronăuțeanu împreună cu alte persoane au falsificat mii de documente pentru 2.039 «studenţi»”, potrivit sursei citate.

Un alt caz foarte cunoscut este cel al fostului șef al Transelectrica, Marius Carașol, care, în 2019, a fost implicat într-un scandal major după ce a folosit o diplomă de inginer false pentru a ocupa funcția de conducere în cadrul companiei. În septembrie 2020, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, pentru înșelăciune și uz de fals.