Eroare halucinantă. Un român a fost declarat mort de autorități: "Dacă mă vedeți pe stradă, să știți că sunt o apariție. Un decedat funcțional"

Este de fapt vorba despre o eroare de redactare, find înlocuită expresia „neîncadrare în grad de handicap” cu „deces”. Totodată, instituția a recunoscut greșeala legată de încetarea acordării rovinietei gratuite.

Povestea erorii

Eugen Popa locuiește în localitatea Valea Seacă și a postat online documentul primit de la DGASPC Bacău, care începea cu fraza „Urmarea decesului persoanei cu handicap..”.

„Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o bază de date prăfuită, cineva a apăsat un buton și a decis că povestea mea s-a încheiat. Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici. Viu. Respir. Merg. Am puls. Chiar și nervi, din belșug.

Probabil nu m-am sincronizat la timp cu sistemul. Sau poate viața mea n-a avut suficiente ștampile, copii legalizate și cozi interminabile. Cert e că, administrativ vorbind, am murit. Practic însă, sunt încă pe picioarele mele și destul de conștient încât să constat ironia.

Când se va întâmpla cu adevărat, pentru că, la final, toți ajungem acolo, vă propun un pact de prietenie: să ținem secretul. Să nu ne grăbim să anunțăm statul. Să-l lăsăm să afle ultimul, din greșeală sau din întâmplare, așa cum se întâmplă de obicei. Măcar atunci să râdem și noi puțin.

Până una-alta, dacă mă vedeți pe stradă, să știți că sunt o apariție. Un decedat funcțional", a scris acesta pe Facebook.

Explicația autorităților

Reprezentanții DGASPC au confirmat eroarea, pentru Agerpres, spunând că este o greșeală dde redactare. Informarea din 1 decembrie 2025 viza reevaluarea conform Ordinului 312/2025, prin care Eugen Popa nu se mai încadrează în Legea 448/2006 pentru rovinietă gratuită. S-a folosit însă greșit termenul „deces” în locul formulării corecte „neîncadrare în grad de handicap în urma reevaluării”.