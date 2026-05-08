Focarul plutitor de hantavirus „radiază” pasageri

Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (ECDC) a trimis un expert pe vasul de croazieră lovit de focarul mortal de hantavirus și a anunțat că există încă „multe incertitudini” legate de această epidemie. „Pe baza dovezilor actuale, riscul pentru populația generală din Europa rămâne foarte scăzut”, se arată în declarația agenției, care a publicat, de asemenea, o evaluare a riscului pentru țările din UE/SEE. În ciuda asigurărilor, virusul de pe nava de lux a ajuns deja în Olanda, unde o femeie, însoțitoare de zbor pe o linie comercială, a fost internată la Amsterdam, suspectată de infecție. În prezent, circa 40 de pasageri care au părăsit vasul de croazieră, în timpul unei escale pe o insulă îndepărtată din Oceanul Atlantic, după primul deces de la bord, sunt căutați acum prin Europa și Africa.

Virusul a fost identificat ca fiind hantavirusul Andes, „singurul hantavirus care poate fi transmis de la persoană la persoană”, necesitând de obicei un contact strâns și prelungit, a transmis ECDC, precizând că la bordul navei au fost luate deja măsuri pentru a reduce probabilitatea de infecție în rândul pasagerilor și al echipajului.

De asemenea, având în vedere informațiile epidemiologice limitate disponibile în prezent, perioada lungă de incubație a virusului și potențialul de transmitere interpersonală a hantavirusului Andes, agenția europeană spune că trebuie luate în considerare măsuri de precauție suplimentare, inclusiv evacuarea medicală a pasagerilor, echipajului și a contactelor apropiate simptomatice.

„Nu se așteaptă o transmitere pe scară largă”

ECDC a publicat, totodată, și o notă de evaluare a amenințărilor la adresa Europei, care include recomandări pentru pasagerii și echipajul de la bordul navei de croazieră și sfaturi privind gestionarea pasagerilor la sosirea la punctul de intrare în UE.

„Pe baza dovezilor actuale, riscul pentru populația generală din Europa rămâne foarte scăzut și nu se așteaptă o transmitere pe scară largă. Este probabil ca orice transmitere să rămână limitată, având în vedere natura contactului necesar și măsurile de prevenire și control ale infecțiilor implementate la bord și în timpul debarcării, precum și monitorizarea ulterioară”, se arată într-un comunicat al agenției.

„Multe incertitudini rămân legate de această epidemie de hantavirus și este important să adoptăm o abordare precaută în acest moment pentru a reduce probabilitatea unei transmiteri ulterioare. Un expert ECDC se află la bord pentru a obține mai multe informații și a fundamenta acțiunile de sănătate publică”, spune Dr. Pamela Rendi-Wagner, directorul ECDC.

Experții sunt de părere că prima infecție cu hantavirus a avut loc, probabil, înainte ca nava să pornească în croazieră.

„Ipoteza actuală este că unii pasageri au fost expuși la ANDV (specia Andes a hantavirusului – n.r.) în timp ce petreceau timp în Argentina înainte de îmbarcare, unde ANDV este endemic, și ulterior ar fi putut transmite virusul altor pasageri aflați la bordul navei de croazieră. În această etapă incipientă a investigației, cu informații limitate disponibile, considerăm că toți cei de pe navă au fost contacte strânse, datorită mediului închis și a zonelor și activităților sociale comune”, a precizat ECDC.

„Acesta este un incident care evoluează rapid”, a subliniat ECDC, precizând că este în contact cu autoritățile naționale de sănătate publică și cu Organizația Mondială a Sănătății și va oferi actualizări pe măsură ce devin disponibile mai multe informații.

Șeful OMS „nu crede” că situația este similară cu începutul pandemiei de Covid-19

Și directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a declarat că „pentru moment” riscul generat de focarul de hantavirus identificat pe vasul de croazieră este „scăzut” pentru „restul lumii”.

Contactat de jurnaliștii de la AFP, în timp ce se afla la Geneva, și întrebat despre nivelul de urgență asociat cu acel focar apărut la bordul navei MV Hondius din Oceanul Atlantic, Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat, de asemenea, că „nu crede” că această situație medicală ar fi similară cu cea de la începutul pandemiei de Covid-19.

Deși ECDC a anunțat că, până la data de 6 mai au fost înregistrate șapte cazuri, directorul general al OMS a spus, în aceeași zi, că numărul infectărilor pe nava de croazieră a ajuns la opt.

„Avem în prezent (...) opt cazuri suspecte. Trei dintre pacienți au fost evacuați”, a precizat el. Cele trei persoane au fost evacuate, miercuri, din Capul Verde la bordul a două avioane medicale, înainte ca nava să plece spre Insulele Canare, în ciuda opoziției autorităților locale. Este așteptată să ajungă în cursul zilei de duminică și va acosta în portul Granadilla, care este un port izolat.

45 de zile de izolare și căutări internaționale de pasageri

Autoritățile sanitare spaniole au declarat că cei 14 spanioli aflați la bordul navei de croazieră vor fi transferați la Madrid, unde vor fi ținuți în carantină, timp de până la 45 de zile, în cea mai avansată unitate de izolare din Spania, la Spitalul Central de la Defensa Gómez Ulla.

Unitatea de Izolare la Nivel Înalt este o unitate specializată creată după izbucnirea epidemiei de Ebola din 2014 și utilizată anterior în timpul evacuărilor din Wuhan din cauza Covid-19.

Între timp, autoritățile din Europa și Africa îi caută acum pe pasagerii care au părăsit nava la escale, înainte să se confirme infectarea cu hantavirus.

Aproximativ 40 de pasageri au părăsit vasul de croazieră, după ce a murit primul pasager de la bord, în timpul unei escale pe insula îndepărtată Sfânta Elena din Atlanticul de Sud, au declarat oficialii olandezi.

Inițial, operatorul de croaziere Oceanwide Expeditions anunțase că doar o femeie olandeză a părăsit nava, împreună cu trupul soțului ei, și nu recunoscuse public că au debarcat și alți zeci de pasageri, conform Euronews. Locurile în care se află mulți dintre acești pasageri este încă necunoscut.

De asemenea, Argentina a anunțat că reconstituie traseul celor doi pasageri olandezi decedați, care sunt considerați „pacientul zero”, a transmis, ieri, AFP.

Cuplul de olandezi a călătorit timp de câteva luni în Argentina, Chile, Uruguay și din nou în Argentina, începând cu 27 martie, înainte de a se îmbarca pe vasul MV Hondius, la 1 aprilie, a explicat Ministerul Sănătății din Argentina, într-un comunicat. Totodată, au fost trimiși doi experți la Ushuaia, locul din care nava a ridicat ancora, pentru a captura eventualele rozătoare purtătoare ale virusului.

‌O însoțitoare de bord olandeză a fost internată la Amsterdam, din cauza unor simptome similare cu o infecţie cu hantavirus, a anunţat, ieri, Ministerul Sănătăţii din Olanda, conform Reuters. Această femeie lucrează la compania KLM şi, pe 25 aprilie, a intrat în contact cu femeia olandeză considerată „pacientul zero”, care a și decedat a doua zi după călătoria cu avionul comercial.

Trei persoane – un cuplu olandez și un cetățean german – au murit în focarul de pe nava MV Hondius. Opt persoane sunt suspectate că au contractat virusul, potrivit OMS.