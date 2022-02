Fundația Mereu Aproape a cumpărat ultimele trei echipamente medicale cu susținerea partenerului TOPGEL și a terminat dotarea cu aparatură medicală performantă a Centrului complet de recuperare post-Covid de la Runcu

Autoritățile din sănătate au subliniat nevoia creării mai multor astfel de centre în contextul în care numărul pacienților care necesită îngrijire post-Covid este în creștere în România, în timp ce la nivel mondial recuperarea post-Covid a devenit o preocupare importantă pentru sistemele de sănătate.

Tratarea pacienților de către echipa medicală multidisciplinară de la Spitalul de Pneumoftiziologie de la Runcu este posibilă cu ajutorul celor peste 60 de aparate și dispozitive medicale moderne folosite în desfășurarea terapiilor în condiții și cu rezultate bune. Ultimele trei echipamente medicale au fost achiziționate cu sprijinul companiei TOPGEL, care susține proiectul cu 20.000 de euro. Din această sumă, au fost cumpărate trei aparate vitale pentru monitorizarea și tratarea pacienților cu afecțiuni respiratorii și cardio-pulmonare. Până în prezent, valoarea investiției făcute în acest proiect de Fundația Mereu Aproape este de 163.850 de euro.

„Aparatura medicală cu care am dotat Centrul a acoperit necesarul solicitat inițial de echipa medicală a spitalului, dar și tot ceea ce Fundația Mereu Aproape a identificat, pe parcurs, că ar mai trebui pentru buna și completa activitate medicală. Toate acestea, alături de priceperea și dedicarea medicilor, fac ca pacienții care sunt tratați în secția de Recuperare a Spitalului să beneficieze de terapiile și de procedurile medicale care îi ajută să depășească sechelele cu care au rămas după ce au trecut prin boală”, a declarat Alessandra Stoicescu, Președinte Fundația Mereu Aproape.

„Când am răspuns solicitării Fundației Mereu Aproape, am știut că este vorba despre un proiect de amploare, iar acum, când centrul complet de recuperare post-Covid dezvoltat la Spitalul din Runcu funcționează la capacitate maximă, suntem recunoscători că am putut să oferim și noi, la rândul nostru, ceva înapoi comunității din care facem parte de 28 de ani. Am ajutat la dotarea cu aparatură care sprijină activitatea medicală și suntem mândri că astfel contribuim la recuperarea pacienților din întreaga țară. Ne bucuram că am putut redirecționa o parte din aprecierea și susținerea publicului nostru către cadrele medicale care își dedică viața în scopul tratării pacienților”, a spus Bianca Popa, Director de Marketing TOPGEL.

În ultimele două luni, pacienții internați pentru recuperare, cu vârste cuprinse între 20 și 85 de ani, au beneficiat de kinetoterapie atât în sala de kinetoterapie, cât și în salon în cazul celor cu dificultăți de mobilizare. În cadrul ședințelor de kinetoterapie au făcut exerciții de respirație spontană sau cu ajutorul aparatelor, iar pacienții cu tuse cu expectorație au avut nevoie de drenaj bronșic realizat cu ajutorul vestei de drenaj sau al dispozitivelor de suflat. De asemenea, au făcut antrenament progresiv la efort desfășurat în aer liber prin mers, atunci când condițiile meteo au fost favorabile, și în sala de kinetoterapie pe covorul rulant și cu bicicleta ergonomică. 94% dintre pacienți au urmat aproximativ 800 de ședințe de haloterapie cu rol în creșterea imunității, fluidificarea și eliminarea secrețiilor de la nivelul tractului respirator, reducerea stresului și oboselii accentuate de trecerea prin boală.

Toți pacientii au fost evaluați și consiliați psihologic și au beneficiat de ședințe în care au învățat ce înseamna respirația corectă și care sunt beneficiile unui program de recuperare respiratorie, precum și ce trebuie să facă pentru a împiedica apariția complicațiilor și a li se îmbunătății calitatea vieții. Pacienții cu afecțiuni reumatismale care limitau mobilitatea articulară au urmat un număr de 710 proceduri de electroterapie în cadrul sălii de fizioterapie.

Pe lângă componenta medicală, Spitalul „Tudor Vladimirescu" oferă și facilități recreative și de socializare, fiind singurul spital de pneumoftiziologie din România cu salină de suprafață și, datorită acestui proiect, și singurul care are Grădină Terapeutică.

Fundația Mereu Aproape a luat naștere în 2005. Împreună cu partenerii săi, donatori, companii, jurnaliști și persoane publice, contribuie la dezvoltarea sănătății, educației, culturii și ajută în situațiile de dezastre. Până în prezent, prin campaniile de amploare și proiectele sale derulate la nivel național, Fundația Mereu Aproape a susținut dezvoltarea societății cu peste 20 de milioane de euro. Mai multe detalii despre programele Fundației se regăsesc pe www.fundatiamereuaproape.ro şi pe www.facebook.com/fundatiamereuaproape.

Înființată în urmă cu 28 de ani, compania TOPGEL este cel mai mare producător român de înghețată. Cu o capacitate de producție de 100 de tone de înghețată pe zi, TOPGEL se situează în top 3 jucători pe piața de înghețată din România, cu o cotă de piață de 15% din punctul de vedere al volumului. Compania are în portofoliu peste 50 de sortimente de înghețată și o gamă de napolitane. Acestea sunt realizate la fabrica TOPGEL din comuna Cârcea, în apropierea orașului Craiova, unitate care include 9 linii de producție de înghețată și 7 linii dedicate produselor de patiserie.