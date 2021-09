În spitale, ca pe front! Cîțu: „Lucrurile merg bine”

Situația este disperată în mai multe spitale din țară. Unitățile medicale sunt copleșite de numărul mare de bolnavi COVID în stare gravă, care nu mai au loc nici măcar în Unitățile de Primiri Urgențe sau în corturi, nu doar la ATI, și sunt trecuți pe liste de așteptare, doctorii sunt „ca pe front”.

În tot acest haos, medicii spun că sunt nevoiți să lupte nu numai cu lipsurile din sistem și cu boala, ci și cu „oamenii îndoctrinați împotriva unei realități evidente”. Unii pacienți îi imploră pe doctori să îi vaccineze abia când încep să se zbată pentru fiecare respirație, în așteptarea unui loc la ATI, alții nu cred în existența virusului nici atunci când ajung la Terapie Intensivă.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova, Laurenţiu Ivanovici, a afirmat ieri că unitatea pe care o conduce se confruntă cu o situaţie fără precedent.

„Nici în valul trei nu am avut o astfel de situaţie, atât de mulţi pacienţi sosiţi în stare gravă şi foarte gravă infectaţi cu SARS-CoV-2. Drept urmare, a trebuit să luăm rapid o decizie şi anume aceea de a redeschide Unitatea de Primiri Urgenţe, sectorul vechi, care a fost reabilitat recent. Am făcut recepţia lucrărilor aseară, pe întuneric, dar am reuşit să deschidem acolo sectorul şi să mutăm o parte din pacienţii în stare foarte gravă. Am reuşit în cursul dimineţii să transferăm trei pacienţi, iar doi, din păcate, au decedat, pacienţi aflaţi în stare foarte gravă”, a declarat Ivanovici, la Antena 3, precizând că toţi aceşti pacienţi au primit îngrijiri medicale din partea personalului din UPU. „Avem nevoie de personal”, a mai spus managerul SJU Craiova, pentru că încă 30 de pacienţi sunt în UPU.

50 de pacienți așteaptă „șanse pentru a lupta pentru propriile vieți”

Din păcate, nici în Capitală, unde de câteva zile nu mai există niciun loc la ATI, lucrurile nu stau mai bine. Spre exemplu, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfântul Pantelimon, bolnavii nu mai locuri nici măcar cortul instalat în curtea spitalului, iar 50 de pacienți au fost puși pe listele de așteptare.

„În momentul de față, unitățile de primiri urgențe sunt efectiv ca pe front. UPU Sf. Pantelimon are 45 de locuri, inclusiv cortul din curte, dar sunt 50 de pacienți care așteaptă. Ce așteaptă? Șanse pentru a lupta pentru propriile vieți! 18 sunt de terapie intensivă și așteaptă eliberarea unor locuri cât mai repede, iar 21 au nevoie de oxigen și așteaptă să fie transferați pe secțiile cu O2. Da, este foarte grav ce se întâmplă! Personalul medical luptă alături de pacienți pentru dreptul acestora la viață”, a postat, duminică, pe pagina de Facebook, RO Vaccinare.

„Dacă ne vaccinăm, nu mai ajungem în rai”

Medicii avertizează din nou populația că peste 98% din cei care ajung în spitale sunt nevaccinați. Atunci când nu mai pot respira, mulți regretă că nu s-au imunizat, alții însă continuă să nege existența virusului până la final.

„Întrebăm pacienții de ce nu s-au vaccinat și primim răspunsuri de genul: «de prost», «nu m-au lăsat copiii», «am văzut la tv pe cutare care a zis că facem leucemie», «nu mă vaccinez nici mort că vaccinul mă omoară așa au zis la tv», «vreți să-mi băgați semnul diavolului 666», «preotul ne-a spus că dacă ne vaccinam primim semnul diavolului, nu mai ajungem în rai», «pentru ce să mă vaccinez că virusul nu există, sunt doar răcit», «să nu cumva să mă vaccinați aici», «vă rog, acum vreau vaccinul, doar să scap de chinul ăsta!». Sunt fel de fel de afirmații ale unor oameni bulversați de toate informațiile nefiltrate, nedocumentate ale unor profesioniști în orice altceva, dar nu în medicină!”, povestește dr. Tatiana Grecu, medic primar ATI la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu.

Aceasta mai spune că sunt inclusiv medici care emit opinii despre COVID-19, deși specializarea pe care o au „nu le permite să emită păreri despre o boală și o specialitate pe care nu o cunosc” și care „nu au văzut și nu au călcat într-o secție ATI să vadă cum se luptă aici oamenii pentru fiecare respirație”.

„Sunt aparținători care ne sună că vin cu poliția să își ia părinții acasă că noi îi omorâm, că îi sechestrăm. Degeaba le spun pacienții noștri că nu pleacă acasă, că sunt bine îngrijiți, ei zic că îi obligăm noi să spună!”, arată medicul gradul de neîncredere în sistemul medical la care a ajuns o parte dintre români, care nu cred nici în existența virusului, nici în medici, nici în vaccin, unii nici măcar atunci când ajung în ATI!

„Sunt speriați de noi, ne privesc suspicioși crezând că le vom face rău, își smulg oxigenul crezând că îi omoară (așa au spus mințile luminate), refuză tratamentul crezând că îi sedăm ca să îi intubăm! Abia după ce reușim cu greu să le câștigăm încrederea își dau seama că realitatea nu este cea spusă de unii sau alții la tv. Pentru unii e prea târziu, din păcate”, mai spune specialistul în Anestezie Terapie Intensivă, întrebându-se cine este vinovat de „acest refuz colectiv și de această neîncredere în medici”.

„S-a greșit în gestionarea acestei pandemii, dovada e ceea ce suportăm noi, medicii din ATI, nevoiți să luptăm nu numai cu boala, ci și cu oameni îndoctrinați împotriva unei realități evidente!”,

Dr. Tatiana Grecu, medic primar ATI

Florin Cîțu: „Sistemul de sănătate va face față”

Întrebat, ieri, ce soluţii are Guvernul în condiţiile în care spitalele nu mai fac față pacienţilor COVID, premierul Florin Cîţu susține că sistemul de sănătate face faţă valului patru al pandemiei și că autorităţile au în plan să transforme mai multe unități medicale, în special în Capitală, în spitale 100% COVID.

„Vom face faţă, sistemul de sănătate va face faţă. E adevărat că nu a pornit cum trebuia, nu cred că valul patru a fost pregătit cum trebuia, dar acum, de când e domnul ministru Cseke, lucrurile merg mai bine şi veţi vedea că vom face faţă. (…) Avem un plan pentru a transforma mai multe spitale, şi în special în Bucureşti, în spitale COVID, 100% COVID, mai sunt şi celelalte TIR-uri pe care le vom folosi”, a afirmat Cîţu.

În timp ce oamenii mor, premierul consideră că nu este nevoie ca pacienții să fie transferați în străinătate, deoarece „avem locuri la ATI”: „Am crescut numărul de paturi de la 600, la peste 1.200, ţinta ar putea fi 2.000 de paturi”.

Reamintim că, ieri, numărul total de persoane internate cu COVID-19 era de 11.032, iar dintre acestea, 1.218 erau la ATI.