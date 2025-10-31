Medicii antivacciniști, suspendați și apoi scoși din profesie, dacă recidivează. Proiect PSD, USR, AUR

Informațiile înșelătoare transmise chiar de către unii dintre profesioniștii din domeniul Sănătății au avut „efecte negative importante asupra sănătății publice”, manifestate atât prin scăderea ratei de vaccinare și adoptarea unor tratamente ineficiente sau periculoase, cât și prin diminuarea încrederii cetățenilor în recomandările doctorilor, argumentează autorii inițiativei legislative.

Propunerea legislativă, pusă miercuri pe masa senatorilor, este semnată de 58 de parlamentari, majoritatea de la PSD și USR, dar și de la AUR, și vizează introducerea în Legea Sănătății (L. 95/2006), la secțiunea răspunderea disciplinară a medicului, a răspândirii în spațiul public, prin orice mijloace, a unor informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național și internațional, care pot pune în pericol sănătatea publică ca abatere de la Codul de deontologie medicală și de la regulile de bună practică profesională.

Printre inițiatori se numără și medicii: Adrian Streinu-Cercel (PSD) - preşedintele Comisiei pentru sănătate din Senat, și Adrian Wiener (USR) - membru al Comisiei pentru sănătate şi familie din Camera Deputaților.

Concret, medicul va răspunde disciplinar „pentru nerespectarea legilor și regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală și a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, pentru răspândirea în spațiul public, prin orice mijloace, a unor informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național și internațional, care pot pune în pericol sănătatea publică, precum și pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale CMR”, stipulează proiectul de lege.

Interdicția de a profesa: între o lună și un an, la prima abatere

Documentul prevede și sancțiunile disciplinare care vor fi aplicate în aceste cazuri și care pot ajunge, Ia a doua abatere, la pierderea dreptului de a exercita profesia de medic în România.

„Răspândirea, de către un medic, în spațiul public, prin orice mijloace, a unor informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute Ia nivel național și internațional, care pot pune în pericol sănătatea publică, se va sancționa cu interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o perioadă de Ia o lună Ia un an la prima abatere, conform prevederilor alin. (1) litera e) ale art. 455 și cu retragerea calității de membru al CMR, Ia a doua abatere, conform prevederilor alin. (1) litera f) ale art. 455”, prevede inițiativa.

Măsurile propuse urmăresc „protejarea sănătății publice, consolidarea prestigiului profesiei medicale și asigurarea respectării normelor deontologice”, garantând, în același timp, drepturile fundamentale ale medicilor, precizează inițiatorii legii.

Consecințe grave ale fake news-ului medical

Potrivit autorilor documentului, în ultimii ani, s-a constatat „o creștere alarmantă” a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea și credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit informații false sau înșelătoare privind sănătatea, tratamentele medicale sau măsurile de prevenție.

Această conduită a avut efecte negative importante asupra sănătății publice, precizează aceștia, „manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum și prin diminuarea încrederii cetățenilor în actul medical și în recomandările profesioniștilor din domeniu”.

Un exemplu elocvent este cel al mesajelor transmise de „antivacciniști”, care au condus la scăderea semnificativă a ratei de vaccinare la copii și la epidemia de rujeolă.

„Medicul «antivaccinist» aduce prejudicii majore actului medical și imaginii breslei. Antivaccinismul militant, profesat public de către cadrele medicale, este dincolo de deontologia medicală. Este incalculabil efectul descurajant asupra populației. Ezitarea la vaccinare și generațiile întregi cu rată scăzută de acoperire vaccinală sunt efectul cuantificabil al acestui tip de discurs. Potrivit unui studiu recent al Asociației «Salvați Copiii», peste 77% dintre cazurile de rujeolă din Europa sunt în România. Rata de acoperire vaccinală pentru rujeolă scade dramatic. Avem comunități cu acoperire vaccinală la a doua doză, la rapel, de doar 20%. Trendul e vizibil și pentru alte tipuri de vaccinuri, consecința fiind creșterea incidenței bolilor prevenibile prin vaccinare și a spitalizărilor evitabile. Povara de boală prevenibilă poate fi ameliorată prin creșterea acoperirii vaccinale”, se arată în expunerea de motive.

Peste trei sferturi dintre cazurile de rujeolă din UE sunt în România

Dezinformarea, care s-a propagat masiv prin social media și s-a amplificat în timpul pandemiei de COVID-19, s-a suprapus pe carențele informaționale ale populației, iar consecințele sunt dezastruoase: România a înregistrat aproape 80% dintre toate cazurile de rujeolă din Uniunea Europeană, în condițiile în care media vaccinării ROR în țara noastră a scăzut sub 70%.

În ultimii ani, tot mai mulți părinți au ales să nu-și vaccineze copiii cu vaccinurile recomandate de autorități, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua, administrată la 5 ani, arată datele studiului „Bariere în calea vaccinării în mediul rural din România”, dat publicității, în primăvara acestui an, de Salvați Copiii România.

Dacă pentru prima doză vaccinarea a fost acceptabilă, la rapel (doza a doua) rata a scăzut dramatic, ajungând în unele comunități până la doar 20%, în condițiile în care România a înregistrat 77,8% dintre toate cazurile de rujeolă din UE.

Principalele cauze țin de carențele informaționale, de dezinformarea din social media, precum și de bariere sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului, arată datele studiului amintit mai sus.