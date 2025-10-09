Metoda „lover boy” între bărbați: Cum a păgubit un tânăr iubitul găsit pe internet cu 100.000 de euro

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în București, și ulterior au reținut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și fraudă informatică.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, prin accesarea ilegală a telefonului mobil și a unei aplicații bancare de tip HomeBank, precum și prin utilizarea datelor personale, tânărul ar fi contractat două credite bancare în numele unui alt bărbat, cu care avea o relație amoroasă. Creditele au o valoare totală de aproximativ 100.000 de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că bărbatul de 24 de ani a intrat pe un site de întâlniri pentru persoane gay, a abordat un alt bărbat, de 28 de ani, și s-a dat drept avocat – nu pentru a exercita această profesie, ci pentru a-i câștiga încrederea. Apoi l-a făcut pe bărbat să se îndrăgostească, s-au mutat împreună, iar ulterior i-a luat telefonul. Folosind accesul la dispozitiv, a făcut online cele două credite de nevoi personale. Pentru ca iubitul să nu observe, a schimbat datele de autentificare din aplicația bancară, astfel încât aceasta să nu o mai poată accesa de pe telefon și să nu vadă că are două credite active.

Ulterior, și-a înregistrat cardul iubitului pe propriul telefon și și-a creat un card virtual pentru a putea intra în posesia banilor.

Polițiștii au făcut percheziții, miercuri la bărbatul de 24 de ani, unde au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Persoana bănuită a fost depistată și dusă la audieri, iar ulterior, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de joi, să fie prezentată magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și fraudă informatică.