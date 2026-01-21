Cum vrea Ministerul Sănătății să crească rata de vaccinare antigripală. Imunizarea în farmacii, extinsă la nivel național

Acum Ministerul Sănătății vrea să crească rata de imunizare la nivel național prin simplificarea accesului populației la acest serviciu medical. Concret, programul-pilot de vaccinare antigripală în farmacii, demarat în 2023, va fi extins la nivel național și transformat într-o activitate permanentă, cu reguli clare de autorizare și funcționare, potrivit unui proiect de ordin de ministru, pus recent în dezbatere publică pe site-ul instituției.

Proiectul de act normativ vizează modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 3262/2022, care reglementa până acum organizarea și funcționarea unui program-pilot de vaccinare antigripală în farmacii, demarat în 2023, și transformarea acestui program într-un mecanism permanent, integrat în sistemul public de sănătate.

Obiectivul modificărilor propuse este, după cum se arată în referatul de aprobare a documentului, creșterea numărului persoanelor vaccinate împotriva gripei în fiecare sezon.

„Având în vedere necesitatea creşterii acoperirii vaccinării antigripale la nivel naţional, ca urmare a întâlnirii organizate la sediul Ministerului Sănătăţii la care au participat reprezentanţii Asociaţiei Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România, Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente, Colegiului farmaciştilor din România precum şi a propunerilor acestor asociaţii (...), se impune permanentizarea programului-pilot de vaccinare a populaţiei aprobat prin ordinul mai sus menţionat, prin eliminarea cuvântului «pilot» din titlul ordinului”, arată iniţiatorii proiectului.

Autorizare și condiții stricte de funcționare

Conform documentului, autorizarea farmaciilor comunitare pentru activitatea de vaccinare antigripală va fi realizată de Ministerul Sănătății, prin înscrierea unei mențiuni speciale pe autorizația de funcționare.

Condiția pentru a primi această autorizare este ca farmacia respectivă să aibă contract cu cel puţin un farmacist cu certificat valabil pentru administrarea vaccinului gripal sezonier.

De asemenea, documentul include și cerințe detaliate privind spațiul destinat vaccinării, dotările obligatorii, lanțul de frig și gestionarea deșeurilor medicale.

Mai exact, toate farmaciile care vor să ofere și servicii de vaccinare trebuie să dispună de un spațiu distinct pentru vaccinare și monitorizare postvaccinală, echipat cu mobilier dedicat (scaune sau canapea destinate exclusiv acestei activități), trusă de prim ajutor în caz de șoc anafilactic, frigider exclusiv pentru vaccinuri, materiale de protecție (mănuşi, halate, substanţe antiseptice), sistem de monitorizare a temperaturii și computer cu acces la internet pentru raportarea vaccinărilor în Registrul electronic național de vaccinări (RENV).

Cerință obligatorie: certificat de absolvire a unui program de instruire

Totodată, este condiționată activitatea de vaccinare de pregătirea profesională a farmaciștilor.

Pentru a putea administra vaccinuri antigripale, farmaciştii trebuie să obţină un certificat de absolvire a unui program de instruire specializat, cu o durată de minimum 5 zile (cel puțin 25 de ore de pregătire), care să includă şi informaţii privind păstrarea şi monitorizarea vaccinului în lanţul de frig.

„Cursurile se organizează de către instituţiile de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, prin disciplinele de epidemiologie, boli infecţioase, medicină de familie. Acestea vor stabili, cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din România şi a Ministerului Sănătăţii, modalităţile de organizare, durata şi conţinutul cursurilor”, stipulează documentul.

Farmaciile vor trebui să transmită ministerului lista nominală a farmaciștilor implicați, însoțită de certificatele de absolvire a cursurilor de formare în vaccinarea antigripală.

Pentru informarea populației, lista farmaciilor autorizate pentru vaccinarea împotriva gripei sezoniere va fi publicată și actualizată permanent pe site-ul Ministerului Sănătății.

Tarife plafonate și interzicerea publicității comerciale

De asemenea, textul proiectului de ordin specifică faptul că serviciile de vaccinare antigripală în farmaciile comunitare pot fi oferite gratuit sau contra cost.

Totuși, în situația perceperii unui tarif, acesta nu va putea depăși tariful serviciului de vaccinare stabilit prin normele programelor naționale de sănătate publică.

Documentul clarifică, de asemenea, modalitatea de promovare a activităţii de vaccinare. Mai exact, sunt introduse restricții clare privind promovarea comercială a vaccinării în farmaciile comunitare, dar vor putea fi derulate campanii de informare și de educare a populaţiei, în scopul creşterii numărului persoanelor vaccinate antigripal în fiecare sezon.

„(1) Este interzisă orice campanie publicitară cu caracter comercial care să facă referire la vaccinarea antigripală în farmaciile comunitare, fiind permise doar afişarea la loc vizibil în farmacia comunitară și pe pagina web a Colegiului Farmaciştilor din România a informării asupra beneficiilor vaccinării, precum și a campaniilor de informare și promovare a vaccinării desfășurate de autoritățile publice centrale.

(2) Farmaciile autorizate pentru desfășurarea activității de vaccinare prevăzută la art. 1 afișează la loc vizibil, în incinta farmaciei, faptul că desfășoară activitatea de vaccinare împotriva gripei sezoniere.

(3) Farmaciile autorizate pot derula campanii de informare cu privire la parcursul de vaccinare și campanii de educare a populației cu privire la beneficiile și importanța vaccinării, cu respectarea legislației aplicabile”, prevede proiectul de ordin.

În prezent, există peste 9.000 de farmacii comunitare distribuite în toată țara, multe dintre ele având un program extins, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, iar o parte dintre acestea sunt situate în zone rurale.

Până acum, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate doar 1.278.540 de vaccinări antigripale, dintre care 6.021 vaccinări prin farmaciile comunitare autorizate.

Vaccinarea în farmacii, autorizată în 25 de țări din Europa

Încă de anul trecut, Colegiul Farmaciștilor din România (CFR) și asociațiile reprezentative ale farmaciștilor au solicitat permanentizarea vaccinării împotriva gripei sezoniere în farmacii și extinderea și către alte vaccinuri a acestui serviciu, precizând că imunizarea nu trebuie limitată exclusiv la cabinetele medicilor.

La momentul respectiv, reprezentanții farmaciștilor au amintit că vaccinarea în farmacii a fost autorizată în 25 de țări din Europa.

„La nivel global, implicarea și contribuția farmacistului în procesul de vaccinare crește exponențial prin implementarea vaccinării în farmacie. Din 2016 până în prezent, vaccinarea în farmacii a fost autorizată în 54 de țări și teritorii dintr-un total de 120 analizate, 25 dintre acestea fiind în Europa. De asemenea, din 2016 a existat o creștere notabilă a procesului de instruire a farmaciștilor pentru vaccinare, de la 12 țări la 64 de țări”, au transmis asociațiile farmaciștilor, la începutul lunii decembrie 2025.

Doar 7 din 10 părinți cred că vaccinarea poate preveni gripa

Pe lângă vaccinarea efectivă, farmaciștii ar putea avea un rol important și în informarea și educarea părinților cu privire la beneficiile imunizării antigripale, în general, și a copiilor, în special, în condițiile în care lipsa de informare și neîncrederea alimentată de dezinformări afectează capacitatea autorităților de a aplica politici de sănătate eficiente.

Potrivit unui studiu nou, doar șapte din 10 părinți cred că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, iar un procent important recunoaște că nu știe.

Cercetarea sociologică ce urmărește modul în care este percepută vaccinarea antigripală - realizată de institutul INSCOP Research, la finalul anului trecut, și publicată la începutul acestei săptămâni - relevă că trei sferturi dintre participanții la sondaj (71,1% dintre părinți, 78,6% dintre bunici) sunt de părere că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, 18,3% (21,4% dintre părinți, 14,2% dintre bunici) cred că gripa nu poate fi prevenită prin vaccinarea antigripală, iar 7% nu știu.

De asemenea, întrebați dacă ar fi de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, 52,4% dintre respondenți (44,3% dintre părinți, 63,2% dintre bunici) au ales varianta „cu siguranță, da”, iar 23,3% (26% dintre părinți, 19,8% dintre bunici) „probabil da”; 6% (8,5% dintre părinți, 2,4% dintre bunici) au răspuns „probabil nu”, în timp ce 15,3% (19,5% dintre părinți, 9,6% dintre bunici) - „nu, în niciun caz”.

