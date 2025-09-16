Proteste până la blocarea țării: Sinecurile se vor înlocui cu firmele de casă ale partidelor

Federațiile sindicale din administrație au protestat ieri, la București, în prima acțiune comună față de politicile sociale și economice ale Guvernului Bolojan care le afectează grav activitatea.

Sindicatele au subliniat faptul că prin aceste măsuri de austeritate Guvernul dorește să facă cea mai mare concediere colectivă din ultimii 30 de ani, deși aparatul de stat are nevoie de funcționari și sunt instituții în care nu se poate demonstra așa-zisa risipă despre care vorbește premierul. Se vorbește despre tăierea până la 45% a posturilor din aparatul de stat, dar și de „privatizarea” instituțiilor – pentru că după ce se vor face concedierile, serviciile sociale vor fi externalizate către firme private. Surse din Secretariatul General al Guvernului au declarat, pentru Jurnalul, că același plan se va aplica și în cazul ministerelor și al SGG, urmând să rămână doar câte două departamente controlate de stat, iar restul ar fi externalizate. Premierul Ilie Bolojan i-a chemat la discuții pe reprezentanții sindicatelor, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat în urma negocierilor.

Sindicatele din administrația publică vor continua protestele și atrag atenția că măsurile „din pix” promovate ,,pe persoană fizică”, de tipul „reforma mea”, ale premierului Ilie Bolojan creează premisele unui blocaj generalizat în sectorul de activitate, sfidând și regulile dialogului social.

La protestul organizat ieri, în Capitală, au participat funcționari veniți din mai multe județe din țară - primării, prefecturi, din Cluj, Mehedinți, Gorj, Mehedinți - dar și polițiști locali. Poliția locală ar putea fi înlocuită cu firme de pază, pe principiul externalizării. După ora 13:00, protestatarii au plecat în marș din Piața Victoriei spre Parlament, iar liderii au fost chemați la discuții cu premierul Ilie Bolojan, înainte de ora 15:00, la Guvern.

Și angajați din aparatul de lucru al Guvernului, membri ai Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului României (SAALG) , afiliat la FNSA, au întrerupt activitatea, imediat după ce a început protestul din Piața Victoriei, alăturându-li-se colegilor lor, spontan. Și aceștia sunt nemulțumiți de tăierile anunțate de Ilie Bolojan, nu numai din administrația locală, ci și de la nivel central. Ilie Bolojan a trimis liste cu funcționari din aparatul de stat care urmează să fie concediați și ar fi vorba de 10% dintre angajații din consilii județene, prefecturi și primării, ceea ce înseamnă peste 13.000 de persoane, doar într-o primă fază a așa-zisei reforme din administrație care prevede desființarea a 40.000 de posturi – ocupate si neocupate.

Țara s-ar putea bloca în câteva zile

Sindicaliștii susțin că se va merge și mai departe, iar pretinsa reformă înseamnă cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani, dar și transferul serviciilor sociale către firme private - ceea ce deschide calea spre înlocuirea sinecurilor - acolo unde chiar există - cu firme de casă ale partidelor de la guvernare.

Sindicatele din administrație amenință în continuare cu greva generală în toate sectoarele administrației publice, dacă Guvernul nu renunță la această strategie despre care până și angajații SGG spun că va duce până la „destructurarea statului”.

Noul pachet de măsuri ar urma să modifice radical Codul Administrativ, trecând o mare parte din atribuțiile înalților funcționari publici - Secretar General, Secretar General Adjunct etc. - în zona de externalizare a serviciilor publice, prin desființarea departamentelor din ministere și „rotația cadrelor” de la o instituție la alta.

Grevă generală, de săptămâna viitoare

Protestatarii au plecat de la Guvern mai supărați decât erau când au ajuns la întâlnirea cu Ilie Bolojan. Acesta le-a transmis clar că nu va renunța la măsurile de austeritate, dar i-a invitat la o nouă discuție, inclusiv cu structurile asociative, miercuri.

Bogdan Hosu, liderul Cartel Alfa, a declarat, după negocierile eșuate de la Guvern, că pachetele de măsuri nu sunt o reformă, nici nu se reduc cheltuielile pentru a acoperi deficitul, ci premierul „are o obsesie în legătură cu personalul din administrația locală, fără nicio analiză de bază”. Acesta a mai explicat că nu se poate stabili matematic numărul de persoane angajate într-o instituție, pentru că diferă problemele de care se ocupă fiecare instituție. Săptămâna viitoare se va putea declanșa greva generală în administrație, conform declarațiilor lui Bogdan Hosu.

În timp ce sindicatele amenință că blochează țara, prin greve generale în administrație și în educație, coaliția de guvernare e la un pas de a se rupe, iar Ilie Bolojan amenință că se retrage de la conducerea Guvernului.

Școlile sunt în continuare în pericol de închidere

Pe lângă sindicaliștii din administrație, au anunțat că vor continua protestele și sindicatele din învățământ. O amplă acțiune de protest a avut loc săptămâna trecută, pe 8 septembrie, când peste 20.000 de salariați din învățământ, elevi și studenți au mărșăluit în București și alte mii au pichetat prefecturile din țară, iar în unitățile de învățământ, cu puține excepții, deschiderea anului școlar a fost boicotată. Ieri, sindicatele din învățământ au anunțat că prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul educației, Daniel David, continuă să ignore problemele generate de măsurile din Legea nr. 141/2025, iar protestele continuă, până la greva generală, dacă Executivul nu revine asupra măsurilor.

„Nici faptul că, în multe unități de învățământ, a continuat boicotarea activităților didactice în data de 9 septembrie, nu i-a impresionat pe cei care care pot remedia măsurile luate prin Legea 141/2025 și care au afectat profund sistemul educațional. În aceste condiții, acțiunile de protest vor continua În perioada imediat următoare, forurile de conducere ale celor trei federații din învățământ vor propune membrilor de sindicat calendarul și formele următoarelor acțiuni de protest, astfel gândite încât să aibă un impact maxim, dar cu sacrificii minime pentru elevi și studenți. În funcție de rezultate, periodic, vom actualiza tipul și calendarul acțiunilor de protest. Opinia publică trebuie să înțeleagă faptul că revolta dascălilor nu este pentru că aceștia ar fi pierdut „privilegii” – așa cum afirmă, în mod fals, unii decidenți – ci pentru salvarea învățământului românesc”, au transmis FSLI, FSE „Spiru Haret” și Alma Mater.